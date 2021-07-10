كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - مهما كان ستايلك ولون بشرتك، ستجدين حتماً ألوان صبغات شعر تُناسب ذوقك وتعبر عن شخصيتك، سواء كانت كلاسيكية هادئة أو حتى جريئة. في ما يأتي، يستعرض لك "الخليج 365.نت"، خيارات واسعة لأكثر ألوان الشعر رواجاً خلال عيد الاضحى 2021، تناسب جميع أنواع البشرة لتتألقي بإطلالة جذابة في عيد الأضحى المبارك.



أكثر ألوان الشعر رواجاً خلال عيد الاضحى 2021

الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

كوني السبّاقة في مواكبة أبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام، وزيني شعرك بأجمل ألوان صبغات الشعر في عيد الاضحى 2021.



ألوان صبغات البني الفاتح والداكن

الوان شعر بني مع التدرجات الفاتحة لاطراف الشعر

لتكتمل إطلالتك العصرية في عيد الأضحى المبارك، يمكنك أن تختاري تدرجات البني الفاتحة أو الداكنة ذات الطابع الشرقي الجذاب. ويمكنك اللجوء إلى الشعر الأومبري التي يتم فيها صبغ أطراف الشعر بلون بني أفتح من لون شعرك مع ترك الجذور كما هي. وهي الطريقة الأمثل لكل من ترغب في الحفاظ على لون شعرها الطبيعي بعيداً عن الأضرار التي يمكن أن تسببها صبغات الشعر.

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لولايت الشعر العسلي

لولايت الشعر العسلي يعزّز من جمالك

إذا كنت صاحبة ذوق كلاسيكي يمكنك اللجوء إلى هذا اللون مع تطبيق اللولايت على الخصل القريبة من عظام الخدّين، والقسم العلوي للجبين؛ بهدف تعزيز جمال ملامح الوجه. كما يُمكنك اختيار البرونزي، أو الأشقر الداكن، أو حتى الكاراميل على قاعدة شعر داكنة.



هايلايت الشعر الأشقر

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

إذا كنت تنوين الحصول على إطلالة مشرقة وجريئة تناسب أجواء عيد الأضحى المبارك، يمكنك اعتماد خصل هايلايت فاتحة بدرجات الأشقر، والأشقر اللوزي، والبروند، والآش، الأكثر رواجاً لصيف 2021. وستُساعد الجذور الدافئة على تليين مظهر الخصلات الفاتحة وإضفاء لمسة أكثر سلاسة على إطلالتك.

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ألوان صبغات الاحمر

الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

إذا كنت ترغبين في تفتيح شعرك من الألوان الداكنة مثل البني أو الأسود إلى لون ساحر ومشرق، من دون أن تبدو إطلالتك مبالغٌ فيها. استعدي لتجربة لون جديد واكتشفي ألوان الشعر البني المُحمَّر، يُعتبر هذا اللون لوناً جريئاً ومميزاً ويمنح إطلالةً عصريّةً وملفتةً في آنٍ واحد، كما أنَّه خياراً لطيفاً ويبرز جمالك في عيد الأضحى المبارك، كونه لون غني يناسب كافة ألوان البشرة الفاتحة، والقمحية والداكنة.



ألوان صبغات الأومبري بلون القرفة

الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

يجمع هذا اللون بين الخصل العسلية الدافئة ولون القرفة، إذ تبقى بعض الخصل والجذور داكنة، وهذا تماماً ما يسمى بكونتور الشعر، وفيه يتم التحكم بمكان تمركز الخصل الفاتحة بجانب معالم الوجه التي تحتاج لإبراز. يتم الحصول على الشعر الأومبري بلون القرفة، باستخدام درجتين مختلفتين من الصبغة الشقراء، أحدهما بلون القرفة والآخر بأي لون فاتح، مع تغطية الخصل أثناء عملية الصبغ بالقصدير.



الاومبري الأشقر مع الجذور الداكنة

الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

يُعدّ الأشقر من ألوان الشعر النابضة التي تعزز من تألقك وجمال إطلالتك في عيد الأضحى المبارك. لا تترّددي في اعتماده مع الجذور الداكنة، في حال كنت قد مللت من لون شعرك الحالي. يعتمد هذا الأسلوب على لوك شعر داكن عند الجذور والذي يبدأ بتقنية الأومبري من الوسط حتى النهاية.



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