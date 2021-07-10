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أكثر ألوان الشعر رواجاً خلال عيد الاضحى 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - مهما كان ستايلك ولون بشرتك، ستجدين حتماً ألوان صبغات شعر تُناسب ذوقك وتعبر عن شخصيتك، سواء كانت كلاسيكية هادئة أو حتى جريئة. في ما يأتي، يستعرض لك "الخليج 365.نت"، خيارات واسعة لأكثر ألوان الشعر رواجاً خلال عيد الاضحى 2021، تناسب جميع أنواع البشرة لتتألقي بإطلالة جذابة في عيد الأضحى المبارك.


أكثر ألوان الشعر رواجاً خلال عيد الاضحى 2021

اكثر الوان الشعر رواجاً لعيدالاضحى2021
الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

كوني السبّاقة في مواكبة أبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام، وزيني شعرك بأجمل ألوان صبغات الشعر في عيد الاضحى 2021.


ألوان صبغات البني الفاتح والداكن

صبغات شعر 2021
الوان شعر بني مع التدرجات الفاتحة لاطراف الشعر

لتكتمل إطلالتك العصرية في عيد الأضحى المبارك، يمكنك أن تختاري تدرجات البني الفاتحة أو الداكنة ذات الطابع الشرقي الجذاب. ويمكنك اللجوء إلى الشعر الأومبري التي يتم فيها صبغ أطراف الشعر بلون بني أفتح من لون شعرك مع ترك الجذور كما هي. وهي الطريقة الأمثل لكل من ترغب في الحفاظ على لون شعرها الطبيعي بعيداً عن الأضرار التي يمكن أن تسببها صبغات الشعر.

تابعي المزيد: صبغات شعر للبشرة الحنطية 2021


لولايت الشعر العسلي

الوان صبغات شعر لعيد الاضحى 2021
لولايت الشعر العسلي يعزّز من جمالك

إذا كنت صاحبة ذوق كلاسيكي يمكنك اللجوء إلى هذا اللون مع تطبيق اللولايت على الخصل القريبة من عظام الخدّين، والقسم العلوي للجبين؛ بهدف تعزيز جمال ملامح الوجه. كما يُمكنك اختيار البرونزي، أو الأشقر الداكن، أو حتى الكاراميل على قاعدة شعر داكنة.


هايلايت الشعر الأشقر

عيد الاضحى 2021
الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

إذا كنت تنوين الحصول على إطلالة مشرقة وجريئة تناسب أجواء عيد الأضحى المبارك، يمكنك اعتماد خصل هايلايت فاتحة بدرجات الأشقر، والأشقر اللوزي، والبروند، والآش، الأكثر رواجاً لصيف 2021. وستُساعد الجذور الدافئة على تليين مظهر الخصلات الفاتحة وإضفاء لمسة أكثر سلاسة على إطلالتك.

تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر للبشرة السمراء


ألوان صبغات الاحمر

الوان شعر 2021
الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

إذا كنت ترغبين في تفتيح شعرك من الألوان الداكنة مثل البني أو الأسود إلى لون ساحر ومشرق، من دون أن تبدو إطلالتك مبالغٌ فيها. استعدي لتجربة لون جديد واكتشفي ألوان الشعر البني المُحمَّر، يُعتبر هذا اللون لوناً جريئاً ومميزاً ويمنح إطلالةً عصريّةً وملفتةً في آنٍ واحد، كما أنَّه خياراً لطيفاً ويبرز جمالك في عيد الأضحى المبارك، كونه لون غني يناسب كافة ألوان البشرة الفاتحة، والقمحية والداكنة.


ألوان صبغات الأومبري بلون القرفة

صبغات شعر 2021
الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

يجمع هذا اللون بين الخصل العسلية الدافئة ولون القرفة، إذ تبقى بعض الخصل والجذور داكنة، وهذا تماماً ما يسمى بكونتور الشعر، وفيه يتم التحكم بمكان تمركز الخصل الفاتحة بجانب معالم الوجه التي تحتاج لإبراز. يتم الحصول على الشعر الأومبري بلون القرفة، باستخدام درجتين مختلفتين من الصبغة الشقراء، أحدهما بلون القرفة والآخر بأي لون فاتح، مع تغطية الخصل أثناء عملية الصبغ بالقصدير.


الاومبري الأشقر مع الجذور الداكنة

عيد الاضحى 2021
الصورة من صفحة مزين الشعر ميشال زيتون على انستقرام

يُعدّ الأشقر من ألوان الشعر النابضة التي تعزز من تألقك وجمال إطلالتك في عيد الأضحى المبارك. لا تترّددي في اعتماده مع الجذور الداكنة، في حال كنت قد مللت من لون شعرك الحالي. يعتمد هذا الأسلوب على لوك شعر داكن عند الجذور والذي يبدأ بتقنية الأومبري من الوسط حتى النهاية.
 

تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة لعيد الاضحى 2021

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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