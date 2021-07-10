هل يمكن أن يصاب الأطفال بالحساسية من الخوخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما يبدأ طفلك بالنمو ويصبح مستعدًا لتجربة الأطعمة الصلبة أو الفواكه، من بين مجموعة متنوعة من الفواكه، قد يكون الخوخ أيضًا خيارًا صحيًا، إذ يمكن للنكهة الفريدة له أن تحفز بشكل رائع براعم التذوق لدى طفلك، وليس فقط الطعم، ولكن القيمة الغذائية له كبيرة جدًا وتجعله اختيارًا صحيًا للطعام أيضًا، كما أوضح موقع "firstcry".

1- تنمية البصر:

يعد الخوخ مصدرًا جيدًا للفيتامينات، وعلى وجه التحديد فيتامين أ وفيتامين سي، ويصاحب كلا هذين الفيتامينين عددًا من مضادات الأكسدة الأخرى، مثل بيتا كريبتوكسانثين وزياكسانثين وحتى اللوتين، وتعمل كل هذه العناصر جنبًا إلى جنب لتعزيز نمو بصر الطفل والمساعدة في تحقيق رؤية أوضح.

2- الحفاظ على مستويات الترطيب الأمثل:

يؤدي تناول الأطفال الخوخ إلى تكوين ما يقرب من 85٪ من الماء داخل أجسامهم، ويساعد ذلك في توفير كميات جيدة من المياه متوازنة مع الأملاح، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

3- تحسين الدورة الدموية:

يعد البوتاسيوم أحد المكونات الرئيسية الضرورية للمساعدة في تطوير نظام الدورة الدموية لدى الطفل الصغير وتعزيز تدفق الدم، كما أن كمية البوتاسيوم، حتى في الخوخ متوسطالحجم كبيرة بما يكفي لتوفير الفوائد الصحية اللازمة للدورة الدموية الجيدة.

4- حماية وظائف الكلى:

تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على العديد من الفوائد الصحية، ولكن وجود الصوديوم في مكوناتها يجعلها غير محبذة، حيث يؤثر استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم على الأطفال كثيرًا نظرًا لأن كليتيهم لم تتطور بشكل كامل لبدء معالجتها، ولكن يجلب الخوخ الكثير من العناصر الغذائية إلى المائدة ولا يحتوي على الصوديوم على الإطلاق، هذا ما يجعله خيارًا آمنًا للغاية لطفلك.

5- دعم نمو العظام:

يوفر الخوخ الفلورايد الذي يساعد على نمو الأسنان بشكل صحيح ويمنع أي نوع من التسوس المبكر، علاوة على ذلك، فإن كميات الفوسفور والكالسيوم هي دفعة فائقة لتوفير قوة عظمى كبيرة وتقوية طفلك.

كيفية معالجة الخوخ لطفلك؟

تعد معالجة الخوخ حتى يكون جاهزًا لتناوله من قبل طفلك عملية سريعة وبسيطة، وتشمل الطرق التالية:

1- الغليان:

لتحضير الخوخ، قومي أولاً بغلي حوالي 3-4 أكواب من الماء في وعاء كبير ثم أضيفي إليه الخوخ عن طريق تقطيعه واتركيه يغلي معًا لمدة 5 دقائق أخرى حتى يصبح طريًا وبمجرد إخراجه وتبريده يصبح جاهز للتناول.

2- التبخير:

طريقة أخرى لتحضير الخوخ هي التبخير، من خلال استخدم مقلاة بها طبقة صغيرة من الماء وضع عليها قطع كبيرة من ثمار الخوخ ثم غطي المقلاة وسخنيها حتى يبدأ الماء في الغليان، وبعد ذلك يمكنك تقليل اللهب وتركه ينضج.

هل يمكن أن يصاب الأطفال بالحساسية من الخوخ؟

تميل معظم مسببات الحساسية الموجودة في الخوخ إلى الاختفاء عند طهيها بشكل صحيح، لذا من الأفضل دائمًا طهي الخوخ بدلاً من إعطائه نيئًا للطفل، ومع ذلك، إذا بدأ طفلك تظهر عليه علامات مشاكل في التنفس، أو طفح جلدي، أو تورم في المعدة أو حتى آلام في المعدة، فمن المحتمل أن يعاني طفلك من حساسية من الخوخ، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.