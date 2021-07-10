إليك كمية الفيتامينات التي يحتاجها جسمك يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعلم الجميع أن الفواكه والخضروات مفيدة للحفاظ على صحتنا، ومع ذلك، لا يعرف سوى عدد قليل من الأشخاص الكمية التي يجب أن نستهلكها بالفعل من أجل الحصول على الفيتامينات الضرورية.

واستعرض موقع "brightside"، أنواع الفيتامينات والكمية تحتاجها في اليوم للحصول على حصتك اليومية الكافية من كل فيتامين.

- فيتامين A

يبطئ فيتامين А، الذي يسمى أيضاً الريتينول، عملية الشيخوخة ويحافظ على مرونة الجلد، وهو مسؤول عن قدرتنا على الرؤية في الظلام، ويشمل نقص هذا الفيتامين في تقصف الأظافر وأطراف الشعر.

والكمية الموصى بها هي 1 مجم في اليوم.

- Vitamin В2

الفيتامينات В2 تجعل البشرة ناعمة وصحية، والشعر قوي وناعم، ويؤدي نقص الفيتامين إلى الإصابة بفقر الدم وضعف جهاز المناعة، وقد تظهر تشققات مؤلمة حول الفم.

الكمية الموصى بها هي 1.8 مجم في اليوم.

- فيتامين С

فيتامين С ضروري لصحة العظام ونعومة البشرة، ويمكن رؤية افتقاره بسهولة في حالة أسنان المرء؛ يؤدي أولاً إلى نزيف اللثة ثم إلى فقدان الأسنان.

الكمية الموصى بها هي 80 مجم في اليوم.

- فيتامين D

يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تكوين الهيكل العظمي لدينا، فهو يعمل على دعم عمل الغدة الدرقية والغدد الجنسية، بالإضافة إلى أنه ضروري أيضًا للعمل السليم للقلب والجهاز العصبي، ويسبب نقص هذا الفيتامين إلى الإصابة بالكساح بين الأطفال.

الكمية الموصى بها 25 مجم.

- البوتاسيوم

البوتاسيوم هو المساعد الصغير للقلب، كما أنه مسؤول عن تقليل احتباس الماء، ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى التورم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكمية اليومي هي 2500 مجم.

- الكالسيوم

الكالسيوم هو المكون الأساسي للعظام والأسنان، يؤدي نقص الكالسيوم إلى كسر "تلقائي" للعظام وتجويف الأسنان وتلفها، لا يمكن امتصاص الكالسيوم بدون المغنيسيوم وفيتامين د والبروتين.

الكمية الموصي بها 1250 مجم.

- الحديد

تنتج جزيئات الحديد والبروتين الهيموجلوبين، وهو مسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وتتسبب كميات الحديد المنخفضة في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم.

الكمية الموصي بها 15 مجم.

- اليود

اليود ضروري للجسم لجعل الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح، كما يدعم عمل جميع أجهزة الجسم.

الكمية الموصى بها هي 150 ميكروجرام في اليوم.