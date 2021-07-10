أزياء منعشة تناسب مشاوير الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تعتبر مشاوير الشاطئ من أكثر الأماكن التي تسترعي اهتمامنا في فصل الصيف، وهي تتطلب منا إطلالات عملية ومريحة دون أن تخلو من لمسة الأناقة والتميّز. وحرصاً من المصمّمين على تأمين أناقتك في مختلف الأوقات، قدّمت مجموعات ربيع وصيف 2021 باقة من الأزياء المنعشة التي تناسب مشاوير البحر ونزهات الشاطئ.

تابعي المزيد: سراويل بقصَّات واسعة من عروض صيف 2021

إطلالة منعشة بالشورت

إيترو Etro



من الإطلالات التي يمكنك أن تختاريها خلال مشوار إلى الشاطئ، هو شورت بطبعات منعشة مصنوع من القطن الناعم كالذي قدّمته علامة إيترو Etro ونسّقته مع توب قطنية باللون الأبيض. يمكنك كذلك أن تختاري توب من دون أكمام لإطلالة منعشة أكثر وأن تنسّقي مع إطلالتك هذه بعض الإكسسوارات كقبعة وحقيبة من القش وحذاء Flip-Flop.

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة لطويلات القامة2021



إطلالة بالفستان الفضفاض

ساشين أند بابي Sachin&Babi



يعتبر الفستان المصنوع من قماش ناعم مع بعض التفاصيل البسيطة من الكشكش أو الرسومات المنعشة من الخيارات المناسبة لمشاوير الشاطئ خاصة إذا اخترت فستاناً طويلاً أو حتى فستان ماكسي. تألقي بفستان طويل كالذي قدّمته علامة ساشني أند بابي Sachin&Babi مع إكسسوارات مميّزة لتمضية نهار ممتع أو عشاء مع الأصدقاء على الشاطئ.

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة باللون البنفسجي الفاتح

إطلالة بالسروال

سارا باتاغليا Sara Battaglia



قد تظنين بأن ارتداء السروال إلى الشاطئ ليس بالإطلالة المناسبة، ولكن عندما تختارين تصميم سروال مخرّم كالذي قدّمته علامة سارا باتاغليا Sara Battaglia يمنحك شعوراً بالانتعاش والراحة، فإن إطلالتك هذه ستكون ملائمة جداً لأجواء الشاطئ. يمكنك أن تختاري مع السروال قميصاً من قماش اللينين أو توب من القطن، وأن تنتعلي حذاء رياضياً أو صندلاً بكعب مسطح.

تابعي المزيد: موديلات فساتين باللون الأصفر



إطلالة بالفستان القصير

ترينا تورك Trina Turk



بعض الفتيات يفضّل الفساتين القصيرة على الفساتين الطويلة، وستجدين في مجموعات ربيع وصيف 2021 التي قدّمتها العلامات التجارية تصاميم عصرية ومريحة من الفساتين ذات الطول المتوسط والقصير. يمكنك أن تختاري هذا الزيّ من ترينا تورك Trina Turk لمشاوير الشاطئ، انتعلي معه حذاء بكعب عالي أو متوسّط لعشاء مع الأصدقاء، أو حذاء مسطحاً أو Flip-Flop لنزهة على الشاطئ.