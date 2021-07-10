طرق متنوّعة لتنسيق القميص الأبيض من عروض صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 07:34 صباحاً - القميص الأبيض قطعة أساسية في خزانة ملابس كل فتاة وسيدة لا يمكنها التخلي عنه حتى لو ارتدته بالطريقة التقليدية ونسَّقته مع باقي ملابسها بطرق لا حصر لها.



خزانة مميّزة



إذا كانت السيدة تطمح للحصول على خزانة أزياء مميّزة؛ فعليها أن تبدأ أولاً باختيار القطعة الأساسية، وهي القميص الأبيض، إذ يمكن أن تكون هذه القطعة البسيطة الأساس في إطلالات لا حصر لها، سواء للعمل أو الاجتماعات الرسمية أو حتى لقاءات الصديقات في عطلة نهاية الأسبوع.

أندرو جي أن Andrew GN









بإمكانكِ أن ترتقي بإطلالاتكِ اليومية بالقميص الأبيض بإضافة الحزام العريض، اختاري حزاماً ملوناً أو بتصميم لافت، وكي تكون إطلالتكِ مميّزة عند ارتداء القميص الأبيض مع البنطلون؛ يجب عليكِ الاهتمام باختيار الجينز الذي يمنحكِ الشكل غير التقليدي مثل الموديل المُطرَّز أو المطبوع، أما إذا كنتِ من الفتيات التي تبحث عن المظهر البسيط وغير المتكلّف؛ فننصحكِ بتجربة القميص الأبيض مع البنطلون الجينز الـ«Mom» أو البوي فريند.

اليس أند أوليفييا Alice & Olivia







يُعتبر البنطلون الملوَّن المرتفع الخصر من أكثر الموديلات التي يمكن للسيدة اختيارها مع القميص الأبيض؛ فهو سيمنحها مظهراً عصرياً مليئاً بالحيوية خاصة في الإطلالات الصيفية هذا العام؛ لهذا نقترح البحث عن اللون الذي يمكن أن يتناسب مع ذوقها، أو تجربة البناطيل بدرجات ترابية أو محايدة إن كانت تريد الحصول على مظهر رسمي أنيق في العمل.

تابعي المزيد: Couture with Gem Colors ألوان الأحجار الكريمة ترصّع الأزياء الراقية



التجديد بالشكل



يمكن لأي فتاة وسيدة استغلال القميص الأبيض البسيط ليصبح أسفل أي قطعة تريد التجديد بشكلها مثل توب أو فستان أو بلوزة أو جمبسوت؛ لأنه يمنحها مظهراً مميزاً، كما أن اللون الأبيض سيكون مناسباً لأغلب ملابسها بمختلف ألوانها وموديلاتها.

كاييز Cahiers







تُعتبر التنورة قطعة مميّزة تمنحها مظهراً أنيقاً دائمًا أياً كان موديلها، سواء بالقصة المستقيمة أو الـ«A Line» أو منفوشة أو منسدلة على القوام، فبإمكانها اختيار القميص الأبيض البسيط مع موديل التنورة الموجودة بخزانتها بحيث يمكنها ارتداؤها بمختلف الأوقات، سواء في العمل باعتماد التنورة بالقصّة المستقيمة، أو في الصباح بارتداء الموديل البسيط، أو بعد الظهيرة باختيار خامة الجلد، أو في السهرة عند التألّق بتصميم مُطرَّز أو ساتان.

أنجل شليسر Angel Schlesser

تابعي المزيد: Cruise Collections 2022 جولة على عروض مجموعات الكروز



لا شك أن السيدة ستشعر بالملل من ارتداء القميص الأبيض بالطريقة المعتادة، ولكن تمكنها تجربة الكثير من الأفكار الأخرى، مثل ربطه من الأمام سواء مع البنطلون أو التنورة أو اعتماده بشكل مفتوح وربطه من الأمام مع فستان قصير، كما يمكنها اختياره مع البنطلون؛ ليصبح داخله من أحد الجوانب بشكل عصري متجدّد.

بوليه Boulet



لعل القميص الأبيض من أبرز القطع الصيفية الأساسية في خزانة الملابس، ولا غنى لكِ عنه مطلقاً، فإلى جانب اللوك الرائع الذي يعطيه للإطلالة كلها، هو عصري ويمكن تنسيقه مع أي قطع أخرى من دون أن تحتار السيدة أو تفكر كثيراً، فسواء كانت تفضل اعتماد القميص الأبيض مع التنانير أو مع البناطيل لصيف 2021، فستجد الاختيارات أمامها مفتوحة؛ لتنتقي الأسلوب الذي يعجبها ويناسبها، خصوصاً إذا اختارت التنورة الكسرات أو البناطيل الواسعة؛ فكلاهما يحتلان جزءاً كبيراً من موضة صيف 2021.

اناكيكي Annakiki





للحصول على الإطلالة الصيفية المفعمة بالحياة؛ لا بدّ من اعتماد القطع بنقش الورد مع القميص الأبيض، وستكون السيدة الأكثر جاذبية بكل تأكيد.

تابعي المزيد: أحدث موديلات جمبسوت لعيد الاضحى 2021