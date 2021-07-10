موديلات فساتين صيفية للمحجبات لعيد الأضحى 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 07:34 صباحاً - تتنوع موديلات الفساتين المحتشمة الصيفية بأسلوب كبير في خطوط الموضة والأزياء، ويتزامن دخول فصل الصيف هذا العام مع موعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لذا رصدنا لكُنَّ من وحي الفاشينيستا العربيات عدة تصاميم لفساتين عصرية أنيقة بتصاميم لافتة، يمكنكن اعتمادها في احتفالاتكن البسيطة.







فساتين صيفية من صفا غالي

صفا غالي بفستان بنفسجي عصري -الصورة من حسابها على الانستغرام





اتجهت المدونة المصرية ومصممة الأزياء، صفا غالي، إلى عالم الموضة بعد تخرجها في كلية الهندسة؛ نظراً لحبها وشغفها بعالم الموضة والأزياء، ولأنها محجبة فلم تجد ما يناسب ذوقها في الموديلات الموجودة في المحال التجارية، فقررت تقديم مجموعات من الأزياء المناسبة للمحجبات، ومن أبرز إطلالاتها بالفساتين الصيفية تأنقت بفستان بلون الباستيل البنفسجي مصمم بأكمام منفوخة ومزين بحزام أحمر للخصر، وأكملت اللوك باكسسوارات بيضاء لأناقة عصرية، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً أبيض مطبعاً بالزهور الحمراء والنقوشات الصغيرة المختلفة، مع حجاب وحذاء بكعب باللون البيج، ونسقت في اللوك الثالث فستاناً أبيض بخصر من المطاط مطبع بالزهور الحمراء والزرقاء بدرجة الفيروزي الناعمة، مع حقيبة حمراء وحذاء بكعب من القش مزين باللون الفيروزي.

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نسمة صلاح بفساتين مناسبة لعيد الأضحى

نسمة صلاح بفستان صيفي مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





نسمة صلاح، مصممة أزياء ومدونة مصرية، تلجأ لاعتماد الأفكار المتجددة التي تليق بالمحجبات في مختلف إطلالاتها، ولعيد الأضحى المبارك يمكنك استيحاء عدة أفكار لفساتين صيفية، حيث أطلت بفستان أبيض بقَصَّة فضفاضة مزينة بنقوش زرقاء مع اكسسوارات اللون الأبيض، وظهرت بفستان أبيض مزين بمطاط في الأكمام مع أزرار بنية صغيرة في المنتصف، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد باللون البيج، وارتدَتْ فستاناً أحمر بخصر ضيق مع أزرار صغيرة من المنتصف وربطة ناعمة للخصر، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون البيج.

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فساتين بخصر ضيق من سارة دغيم

سارة دغيم باطلالة عصرية للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأناقة لافتة مناسبة لذوات الجسم النحيل، يمكنكن اعتماد الفساتين المصممة بخصر ضيق على طريقة المدونة المصرية ومصممة الأزياء، سارة دغيم؛ حيث تألقت بفستان أبيض مطبع باللون الأسود ذي انحناءات ناعمة، مع حجاب وحذاء باللون الأسود، وتزينت بفستان برتقالي بخصر من المطاط مع حجاب أبيض مطبع وحذاء أسود بكعب ناعم، ولجأت في إطلالة حيادية مناسبة لفصل الصيف بفستان أبيض منقط بالأسود، مع حجاب أسود وحذاء رياضي أبيض.

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ندى الدبركي بفساتين اللون الأزرق لإطلالات الصيف

ندى الدبركي بفستان ازرق صيفي -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت مدونة الموضة المصرية، ندى الدبركي، إلى فساتين اللون الأزرق لخيار حيوي مناسب لفصل الصيف، فإن كنتِ تنوين اعتماده في عيد الأضحى فيمكنك أن تطلّي بفستان أزرق بطبقات متعددة مع حزام بخصر سماوي وحجاب مطبع بعدة ألوان، أو ارتدي فستاناً أبيض مطبعاً بالنقوشات الزرقاء مع حجاب توربان وحذاء رياضي أبيض.



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