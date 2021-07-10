محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك أوقات تقضي فيها ربة المنزل عدة ساعات يوميًا في التنظيف، لكن المكان ما زال يبدو غير جيد في النهاية، تمامًا مثل العديد من الأشياء الأخرى في حياتنا، الأمر كله يتعلق بالتفاصيل، إذ يمكن لشيء واحد صغير ببساطة أن يفسد انطباع منزلك.

وفي هذا الصدد نذكر لكم 8 تفاصيل تدمر أفضل التصميمات المنزلية، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- سطح منضدة مشوش:

أول ما تراه عند دخولك المطبخ هو سطح الطاولة، وإذا كان هناك الكثير من الأشياء الملقاة عليه، فهذا يجعل المكان يبدو فوضويًا وقذرًا، بالإضافة إلى ذلك، لذا من الأفضل بكثير وضع كل ما في وسعك في الأدراج وإبقاء سطح الطاولة خاليا قدر الإمكان.

2- المساحة تحت الأثاث:

هناك الكثير من الغبار هناك، ولكن في الوقت الحاضر، هناك أنواع مختلفة من المكانس والفرش للمساحات الضيقة.

3- تجنب تنظيم الحوض:

حتى لو كان الحوض نفسه نظيفًا، فإن منظم صابون الأطباق والإسفنج يجعل المكان يبدو متسخًا على أي حال، كما أن قطع الطعام التي تبقى حتمًا تقريبًا على الإسفنج تطفو على السطح وتخلق بيئة للبكتيريا.

4- ستارة الحمام:

الحمامات دائمًا رطبة، لذا فهو مكان رائع لظهور البكتيريا والفطريات، وبينما نغسل دائمًا حوض الاستحمام والبلاط، فإننا غالبًا ما نهمل الستارة، وفي الواقع، ليس من الصعب غسلها، وذلك لأت معظم الستائر مصنوعة من مواد يمكن غسلها في الغسالة ومن الأفضل عدم ترك الستارة مطوية حتى تجف.

5- نباتات المنزل:

تعتبر النباتات المنزلية رائعة في جمع الغبار، لذلك حتى إذا كانت الأواني نظيفة فقد تظل أوراق النباتات متسخة، لذا لا تنس تنظيف الأوراق من وقت لآخر للحفاظ على نقاء الهواء في الشقة، إلى جانب ذلك، قد يؤدي الغبار الموجود على الأوراق إلى تعطيل عملية التمثيل الضوئي.

6- الروائح الكريهة من الثلاجة:

في بعض الأحيان، يفسد الطعام ويترك رائحة كريهة، وحتى إذا كانت الثلاجة نفسها نظيفة ، فإن الرائحة تدمرها كلها، لذا يمكنك التخلص من هذه الروائح بطرق بسيطة وضع بعض قطع الليمون بالداخل لامتصاص الرائحة، ويمكنك أيضًا استخدام صودا الخبز من خلال وضعها في طبق صغير في الثلاجة لعدة ساعات.

7- فجوات النوافذ:

إذا سبق لك غسل النوافذ، فأنت تعلم مدى صعوبة غسل جميع الفجوات والزوايا، وما عليك سوا طي القماش للوصول إلى جميع الزوايا والشقوق الصغيرة، ولكن إذا لم تفعل ذلك فلن تبدو النافذة نظيفة، ولكن هناك فراشي خاصة يمكنها مساعدتك في الوصول إلى أضيق الأماكن.

8- أطباق طعام الحيوانات الأليفة:

وفقًا للدراسات، يوجد عدد من البكتيريا على أوعية الحيوانات الأليفة يساوي عدد البكتيريا الموجودة في إسفنج الأطباق، وقد تكون خطرة على كل من الحيوانات الأليفة والبشر، لهذا السبب يجب تنظيف أوعية حيواناتك الأليفة مرة واحدة على الأقل يوميًا للحفاظ على صحة كل فرد في المنزل ومن الأفضل أيضًا تطهير هذه الأطباق مرة واحدة في الأسبوع على الأقل أو غسل الأوعية في درجة حرارة عالية جدًا.