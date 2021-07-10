كيف تعرفين نوع بشرتك للحصول على المنتجات المناسبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحديد نوع البشرة أولى الخطوات المهمة التي يجب اتباعها قبل العناية بها، وهناك عدة طرق يمكنك بها لتحديد نوع بشرتك، كما أوضحت الدكتورة آية فؤاد أخصائية الأمراض الجلدية عبر صفحتها على "فيسبوك".

- البشرة الدهنية:

تتميز بوجود لامعة زيتية نتيجة إفراز الدهون، لذا فهي تعتبر أكثر بشرة تظهر بها البثور والحبوب.

- الجافة:

عكس الدهنية وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، وهذا يجعلها مشدودة أغلب الوقت ويمكن أن تظهر بها تشقق وخشونة، وخصوصا في فصل الشتاء.

- الحساسة:

هي بشرة رقيقة تظهر بها التهابات واحمرار، وتتأثر بسرعة كبيرة في حالة التعرض للشمس أو استعمال مستحضرات التجميل.

- العادية:

تتميز أنها متوازنة بين الأنواع الأخرى من حيث نسبة الدهون ودرجة التحسس والملمس.

- المختلطة:

نوع مختلف يجمع بين الدهنية والجافة في وقت واحد.

مجموعة خطوات لمعرفة نوع بشرتك:

- غسل وجهك ثم جففيه بمناديل ورقية.

- اتركي وجهك ساعتين دون وضع أي شيء عليه.

- بعدها يتم ملاحظة نوع البشرة حسب التقسيم الآتي:

- إذا كان الجلد به لمعة أو ملمس دهني، فهذا يشير إلى أن البشرة دهنية.

- إذا كانت جافة ومشدودة أو بها قشرة، فهذا يدل على أن البشرة جافة.

-إذا لم يوجد لمعة أو قشرة، فهذا يعني أن البشرة عادية.

-إذا كانت لامعة بالأخص في منطقة الأنف والجبهة وباقي الوجه طبيعي، فهذا مؤشر على أن البشرة مختلطة.