شواء اللحوم قد يسبب السرطان.. إليك 7 طرق لتقليل المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل تعلم أن شواء اللحوم قد يعرضك للإصابة بالسرطان؟.. لقد وجد أن طهي أي نوع من اللحوم في درجات حرارة عالية عبر الشواء، ينتج عنه مواد كيميائية مسببة للسرطان، تعرف أيضًا باسم الأمينات الحلقية غير المتجانسة، أو HCAs، يمكن أن تلتصق هذه المركبات بسطح اللحم وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، مجموعة من الطرق والنصائح المهمة التي تساعدك على تقليل خطر الإصابة بالسرطان من الشواء، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- طهي القطع الصغيرة:

من الأفضل تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة، بحيث يتم طهيها بسرعة وتعرض أقصر لدرجات حرارة الطهي المرتفعة، ما سيقلل من خطر المركبات المسببة للسرطان.

- قليلة الدهن:

وفقًا للخبراء، فإن اختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والمأكولات البحرية والديك الرومي منزوع الجلد والدهون الأقل، يقلل من اللهب والدخان المحتوي على الهيدروكربونات الضارة.

- تقليب اللحوم بانتظام:

إذا كنت معتادًا على وضع اللحم على الشواية وتركه لعدة دقائق، هذا أمر خاطئ، فمن الأفضل تقليب اللحم بشكل متكرر، بحيث لا يكون لدى أي جانب من اللحم الوقت لامتصاص أو فقد الكثير من الحرارة.

- النقع جيداً للحوم:

يلعب التتبيل المتساوي والمناسب للحوم دورًا رئيسيًا، إذ يوصي بنقع اللحم وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشواء، لتقليل تكوين HCAs، حيث يخلق النقع حاجزًا بين اللحم والحرارة، ووفقًا للباحثين، فإن استخدام الخل أو عصير الليمون فعال للغاية في تكوين الحاجز.

- الطهي المسبق:

تعتبر الطريقة الذكية لشوي اللحم دون تعرضه للمواد الكيميائية الضارة، هي طهيه جزئيًا في الفرن أو البوتاجاز أو الميكروويف، هذا يقلل من وقت وضعه على الشواية.

- التحكم في درجة الحرارة:

بدلاً من استخدام شواية الفحم، يفضل استخدام شواية تعمل بالغاز للتحكم بشكل أفضل في درجة الحرارة، وأثناء استخدام شواية الغاز، ضعي اللحم في المنتصف لطهي اللحم بشكل متساوٍ.

- إضافة الفواكه والخضروات إلى الشواء:

وفقًا لدراسة، لا ينتج عن شواء الفواكه والخضروات أي HCAs، كما أن تناول الأطعمة النباتية يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، يمكنك استخدام منتجات مثل الجزر أو الذرة أو المشروم أو القرع أو الفلفل أو الكمثرى أو الخوخ أو الأناناس، مع التأكد أيضًا من لفها بورق القصدير، لأن شويها مع اللحم قد يعرضها لمركبات مسرطنة.