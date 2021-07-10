"مش لاقي غير فردة شراب واحدة".. إليك 10 استخدامات لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كان هناك سؤال ربما يحتار فيه الكثير من الأشخاص للأبد في معرفة إجابته، فهو "لماذا تختفي الجوارب أثناء الغسيل؟".

وبعيدا عن إجابة السؤال، فإننا نعرض لكم بعض الاستخدامات والأفكار التي يمكننا القيام بها بالجوارب المفردة المتبقية، وفقا لموقع" businessinsider"،

- تخزين كرات الجولف أو التنس:

يمكنك الاحتفاظ بكرات التنس أو كرات الجولف في الجورب القديمة، لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

- حماية الأشياء الثمينة أثناء السفر:

أثناء السفر، ضع الأشياء الثمينة في "فردة الشراب" القديمة لحمايتها من الضياع.

- كرات العثة:

يمكنك وضع كرات النفتالين داخل جورب نظيف، وتعليقه في خزانة الملابس الشتوية، أو وضعه داخل الأدراج.

- الحفاظ على النظارات:

قم بحفظ النظارات في الجورب عندما لا تكون قيد الاستخدام، وذلك للحفاظ عليها نظيفة خالية من أي غبار.

- تنظيف السيارة:

يمكنك استخدم جورب نظيف لتنظيف السيارة أو الدراجة النارية.

- منع الأثاث من الخدش:

ضعي الجوارب أسفل الكراسي أو أرجل الطاولة، لمنعها من الخدش أثناء تحريكها.

- وسادة الروائح:

يمكن أن تكلف الوسائد العلاجية الكثير من المال، ولكن من السهل صنع واحدة بجورب قديم، عن طريق املأ الجورب بالأرز والزيت العطري الذي تختاره، مثل اللافندر، ثم خياطته، وتسخينه في الميكروويف أو وضعه في الفريزر ليبرد، وضعيه على رقبتك لتخفيف التوتر.

- حافظ على جفاف اليدين والقدمين:

إذا كانت يديك وقدميك متشققتان، فقط ضعي الفازلين أو اللوشن وغطيها بجوارب نظيفة طوال الليل، سيساعد ذلك بشرتك على امتصاص الرطوبة بشكل أفضل.

- تلميع الأحذية:

بدلاً من استخدام قطعة قماش أو منشفة، يمكن استخدم الجوارب القديمة لتلميع الأحذية وجعلها تبدو نظيفة.

- حامل المشروبات الساخنة:

يمكنك صنع حاملًا للمشروبات الساخنة من جورب فردي، وذلك لحماية يديك من الحرارة.