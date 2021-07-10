كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 01:36 صباحاً - لاقت موضة الألوان الزاهية رواجاً كبيراً خلال هذا الصيف، خاصة اللونين البرتقالي والفوشيا، وعلى الرغم من كونهما لونين فاقعين وجذابين، إلا أن هذا لا يفقد من رونقهما، وتنوعت الموديلات من بين هذه الألوان مثل القمصان والسراويل الملونة والفساتين الراقية والتنانير.

وتُفضل معظم النساء اعتماد هذه الألوان الجريئة، وفي السطور التالية سنعطيكِ بعض النصائح؛ لكي يتم ارتداؤها بشكل لائق ومناسب وطرق تنسيقهما مع مختلف الإطلالات اليومية.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" موديلات وطرق تنسيق البرتقالي والفوشيا؛ لكي تستوحىِ منها الألوان المناسبة لكِ في مختلف الإطلالات اليومية.

موديلات وطرق تنسيق البرتقالي والفوشيا

بلوزة كشكش باللون الفوشيا من ماركة Lutz huelle

لوتز هويل Lutz Huelle

إذا كنتِ تُفضلين الألوان الفاتحة والمُنعشة للصيف، وتحتارين في كيفية تنسيق هذه الألوان مثل اللون الفوشيا، فقد اخترنا لكِ هذه البلوزة من ماركة Lutz huelle المصممة من أكمام قصيرة ضخمة منفوشة، حينما جاءت البلوزة طويلة بتصميم الأوف شولدر من قماش الساتان باللون الفوشيا اللامع .

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة الراقية مع سروال قماش قصير بأرجل واسعة باللون الأسود، أو مع سروال جينز مونفيت باللون الأزرق الداكن، فإن كانت الإطلالة مسائية لمناسبة يُمكنكِ اعتماد صندل بكعب عالٍ باللون الأسود، وإن كانت إطلالة كاجوال ننصحكِ باعتماد حذاء رياضي باللون الأبيض.

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قميص باللون البرتقالي مع تنورة باللون الفوشيا من علامة Harlem's Fashion Row

هارليمز فاشون رو Harlem's Fashion Row

تُفضل معظم النساء اعتماد الألوان الزاهية معاً لتدل على شخصيتها، وفي السطور التالية سنعرفكِ على تنسيق اللونين معاً من علامة Harlem's Fashion Row فإذا كانت الإطلالة لسهرة مسائية يُمكنك اختيار هذه البلوزة الجريئة المصممة من القماش بأكمام طويلة ورقبة دائرية وصُممت البلوزة بدون تطريز أو نقشات فجاءت سادة باللون البرتقالي مع حزام عريض من القماش بنفس لون البلوزة وبإبزيم ملفت بنفس اللون، ويُمكنكِ تنسيق هذه التنورة الطويلة الجذابة المصممة من القماش بشق أمامي يكشف أحد الساقين.

وننصحكِ باختيار حذاء طويل باللون الأسود أو صندل ذي كعب رفيع باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة بدرجات اللون الزهري.

بلوزة كشكش قصيرة باللون البرتقالي من ماركة Ralph &Russo

رالف أند روسو Ralph&Russo

لإطلالة كاجوال جريئة لحضور مناسبة نهارية، فقد أعجبنا هذا التصميم من ماركة Ralph&Russo لبلوزة قصيرة مصممة من أكمام منفوشة وأكتاف الأوف شولدر من الكشكش، وجاءت بثنيات خفيفة من الأطراف.

ويُمكنكِ اعتماد هذه البلوزة الجذابة مع سروال قصير مصمم فوق الخصر من الكشاكش وبحزام من نفس قماش ولون السروال بدرجات اللون البيج أو البُني الفاتح.

ويُمكنك اختيار حذاء طويل بكعب عالٍ باللون البرتقالي الداكن ومرصع بالأسود مع حقيبة يد كلاتش باللون البرتقالي الفاتح .

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بلوزة طويلة باللون الفوشيا من علامة Laura Biagiotti

لورا بياجيوتي Laura Biagiotti

للفتاة صاحبة الأسلوب الناعم والبسيط، اخترنا لكِ هذه البلوزة الراقية من علامة Laura Biagiotti المصممة من أكمام طويلة ورقبة V وجاءت بذيل طويل من الخلف.

ويُمكنك تنسيق هذه البلوزة الراقية مع سروال جذاب بأرجل واسعة من القماش باللون الأخضر الفاتح وبجيوب أمامية كبيرة وحزام رفيع باللون الفوشيا.

وننصحكِ باختيار هذا الطقم الفاخر مع صندل ذي كعب عريض بأشرطة من القماش مُلتف حول الكاحل باللون الأخضر الداكن وحقيبة كتف صغيرة من الجلد باللون الأسود.

قميص باللون البرتقالي من ماركة Momoni

موموني Momoni

قدمت ماركة Momoni موديلات عديدة ومتنوعة بألوان تعشقها النساء خاصة اللون البرتقالي، وقد لفتنا هذا التصميم من ماركة Momoni لقميص بأكمام طويلة وأسورة عريضة وجاء القميص بكشكش من الرقبة بفتحة V باللون البرتقالي الفاتح، ويُمكنكِ اعتماد هذه البلوزة الراقية لإطلالة على الشاطئ مع سروال قصير مُطبع من الزهور المختلفة الألوان الزاهية ويغلبها عباد الشمس باللون الأصفر والبرتقالي.

وبالتالي يُمكنكِ اختيار هذا الطقم الُمنعش مع حذاء رياضي بدرجات اللون الأخضر المينت أو صندل مسطح عريض باللون الأبيض .

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