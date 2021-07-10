الامارات | #النصف_الحلو.. 7 نصائح لاختيار أزياء عصرية للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 7 نصائح لاختيار أزياء عصرية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون من الصعب تحديد نوعية أزياء الأطفال خلال موسم الصيف، ولكن هناك بعض الطرق الموثوقة التي تساعدك على اختيار أزياء أنيقة وعملية وعصرية تقيهم حر الصيف خلال موسم الاحتفالات.

وتستعد «ماكس» لموسم الأعياد من خلال إطلاق مجموعة جديدة للأطفال خلال فترة عيد الأضحى، والتي تقدم جودة وقيمة رائعة. سواء كانت للاستمتاع بأشعة الشمس على الشاطئ أو في القيام بالأنشطة الداخلية، فمن المؤكد أن تشكيلة «ماكس» الاحتفالية للأطفال تناسب أسلوب وشخصية طفلك في حين تكون مناسبة ومريحة للعب في الخارج:

1 من المؤكد أن استعداداتك لفصل الصيف تتطلب اختيار الأساسيات. تعتبر الملابس ذات الأقمشة القطنية أكثر قدرة على امتصاص العرق من الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف الاصطناعية. يعتبر القميص القطني عنصراً أساسياً في خزانة ملابس طفلك، كما أن السراويل القصيرة لا تحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر بأزياء الطقس الحار. ستكون خيارات البنطلونات الأكثر تنوعاً شورتات الجينز أو الكتان لأنها مريحة للغاية وستظل دائماً على قائمة الضروريات الصيفية.

2 اختاري الألوان الفاتحة والفساتين البيضاء والقمصان ذات الأزرار التي تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها. يبدو العديد من درجات اللون الأزرق المختلفة جيدة أيضاً على الأطفال وتتوافق مع ألوان الباستيل. لا تترددي في الجمع بين الجينز الأزرق مع قميص قطني أزرق فاتح أو تي شيرت أزرق أو كنزة بولو بيضاء.

3 الملابس الفضفاضة هي أفضل رهان لك للاستمتاع بجو مريح في الصيف. اختاري السراويل القصيرة واسعة الساق والقمصان الفضفاضة والبلوزات والفساتين الأكبر حجماً مع توفير مساحة للحركة.

4 في الأماكن الخارجية، يمكن أن تساعد الملابس ذات الأكمام الطويلة أطفالك الصغار على الاستمتاع بجو بارد، وذلك عبر حماية بشرتهم من أشعة الشمس المباشرة. يمكنك ارتداؤها مع تي شيرت قطني لتوفير أقصى درجات الراحة مع إطلالة جذابة وأنيقة.

5 اختاري الألوان الزاهية مثل الأميرات لابنتك. اختاري بلوزات ناعمة من درجات هذه الألوان بوزن خفيف، والتي تسمح بمرور الهواء إلى الداخل عند المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية.

6 الفساتين ليست فقط للمناسبات الاحتفالية. يُشكّل فستان الصيف المريح خياراً سهلاً للأيام التي لا تعرفين فيها ماذا ترتدين. الصيف هو الوقت المثالي لإخراج الفساتين الخاصة بك مع الصنادل لإطلالة «بوهو» الصيفية.

7 بينما تمنحين أطفالك بعض الهواء النقي، فكري أيضاً في أقدامهم. تبدو الأحذية الرياضية رائعة عند اقترانها بالسراويل القصيرة والقمصان إضافة إلى أنها جذابة جداً.

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