الامارات | #النصف_الحلو.. «ريبوك»: أحذية «باور رينجرز» من حقبة التسعينات

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «ريبوك»: أحذية «باور رينجرز» من حقبة التسعينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «ريبوك» الستار عن أول مجموعة لها مستوحاة من السلسلة التلفزيونية الشهيرة «باور رينجرز» بالشراكة مع شركة ألعاب هاسبرو. وتعكس المجموعة الكاملة من الأحذية المستوحاة تحديداً من السلسلة التلفزيونية الأصلية التي تم عرضها في التسعينات «مايتي مورفين باور رينجرز» تصاميم ريبوك الشهيرة وأربعة من تصاميم باور رينجرز الأصلية والعصرية التي تناسب التمرين والحياة اليومية على حد سواء.

وتشمل أبرز مواصفات أحذية ريبوك X باور رينجرز ما يلي:

Zig Kinetica II Red Ranger (649 درهماً):

تتطابق الرشاقة الرياضية الرائعة والشخصية القوية لريد رينجر بشكل مثالي مع حذاء زيغ كينتيكاII الجديد كلياً من ريبوك. يتميز حذاء زيغ كينتيكاII ريد رينجر بجزء أمامي مسنّن يعكس أسنان زورد تيرانوصورس مع لمسات فضية على الجوانب. يتوافر الحذاء أيضاً بتصميم زيغ ديناميكا للصغار في المرحلة الابتدائية وما قبلها.

Nano X1 Black Ranger (699 درهماً):

يعكس حذاء التدريب الملائم لكل الرياضات من ريبوك نانوX1 الأناقة والخفّة والرشاقة والسرعة التي يتمتّع بها بلاك رينجر. ويمكّن حذاء نانو X1 بلاك رينجر منتعله من أداء مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية بأناقة.

Club C Legacy Blue Ranger (549 درهماً):

بدلاً من أن يكون في الخط الأمامي في كل معركة، تأتي قوة بلو رينجر من الداخل. ويعكس كلوب سي ليغاسي دور بلو رينجر من خلال النعل شبه الشفاف، الذي يُظهر جانباً مهماً من الحذاء يظهر غالباً عبر النعل الخارجي. ويتميز الحذاء أيضاً بياقة بيضاء وكعب يحاكي تصميم تاج زورد ترايسراتوبس.

Freestyle Hi Pink Ranger (499 درهماً):

حذاء فري ستايل هاي من ريبوك هو أول حذاء تدريبات مصمم خصيصاً للنساء، وهو التصميم المثالي لشخصية بينك رينجر الشهيرة بتعزيز الطاقات الفردية وتشجيع الآخرين من خلال تعليمهم التمارين الرياضية في مركزها الرياضي. ويتميز الحذاء بخطوط وردية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news