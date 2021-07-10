الامارات | 600 شخص يقتلون إيطالياً في هندوراس

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 شخص يقتلون إيطالياً في هندوراس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة هندوراس أن إيطالياً يعيش في هذا البلد قُتل الخميس في قرية جنوب البلاد على يد حشد غاضب أضرم النار في منزله واتهمه بقتل جاره.

وقالت الشرطة في بيان إن «حشداً غاضباً يضم نحو 600 شخص يحمل عدد منهم أسلحة»، دخل إلى منزل جورجيو سكانو في إحدى قرى منطقة يوسغاري، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب العاصمة تيغوسيغالبا، «بهدف قتله على ما يبدو».

وأضاف البيان أن الشرطة لم تنجح في منعهم من ذلك عند تدخلها. وذكرت وسائل إعلام أن الحشد قتل الرجل بعصي ومناجل وحجارة بعدما اتهمه بقتل جاره البالغ من العمر 74 عاماً في الليلة السابقة، كما أضرم النار في منزله وسيارته.

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