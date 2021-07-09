هبة مبروك والكلب.. تعرف على أرباحها بسبب المقاطع الجدلية: اقتربت من 4 مليون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت البلوجر هبة مبروك، تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بسبب جلسة تصوير حفل زفافها على كلب التي أثارت موجة غضب واسعة بين الرواد ووضعتها في قائمة الهجوم.

وكانت ظهرت البلوجر منذ عدة أيام وهي بفستان الزفاف الأبيض، تخضع لجلسة تصوير رفقة كلب، حرصت على وضع لافتة بعنقه مدوّن عليها «حفل زفاف».

وبالبحث عن هبة مبروك، وجُد إنها اعتادت تصوير المقاطع الجدلية الخاصة بحياتها وحياة طليقها وطفلهما للتربح منها، ولعل أكثر المشاهدات كانت من نصيب مقطع حفل زفاف الكلب الشهير، التي تبثهم عبر قناتها «يوميات ماما هبة».

أرباح هبة مبروك من مقاطع الفيديو

وبحسب موقع «سوشيال بليد» لقياس عدد المشاهدات والتربح منها، وُجد أن «هبة» تتربح من مقاطعها من 1200 دولار، وحتى 19000 دولار، أي مايقارب 19 ألف جنيه، وحتى 290 ألف شهريًا.

بينما تصل أرباحها في العام الواحد من 14.000، وحتى 230 ألف دولار، أي ما يعادل بين 220 ألف وحتى 3 مليون و600 ألف جنيه.

من هي هبة مبروك؟

- بلوجر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من مليون مشترك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

- تعمل في ترويج المنتجات.

- تقدم محتوى فيديو حول تفاصيل يومها وحياتها الأسرية، عبر قناتها على اليوتيوب.

- ظهرت في عدة مقاطع من قبل للحديث عن مشاكلها مع زوجها السابق ووالد طفلها قبل قرار الخلع.

- لديها أكثر من مليون متابع عبر قناتها على اليوتيوب.