منها زيت الزيتون.. 9 أطعمة تعتني بكبدك بشكل دقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

مهما كانت المواد الضارة التي تدخل أجسامنا، فإن الكبد يعالجها جميعًا، لهذا السبب من المهم للغاية العناية بصحته بشكل جيد.

ونقدم إليكم قائمة بالمنتجات تعتني بكبدك وتساعد على تطهير جسمك، إذا تم تناولها بانتظام وذلك وفقاً لما وردت في موقع "Brightside".

1- الثوم:

يحتوي على الكثير من المواد المفيدة لكبدك، إنه غني بالسيلينيوم، الذي يعزز تأثيرات مضادات الأكسدة ويزيل السموم من الجسم.

ويحتوي أيضًا على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم في الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد فيتامين ب 6 الذي يعمل كعامل مضاد للالتهابات وفيتامين ج الذي يعتبر الحامي الرئيسي لجسمك من الأكسدة الخلوية والضرر.

2- زيت الزيتون:

يساعد زيت الزيتون البكر الكبد كثيرًا عند تناوله باعتدال، يوفر القاعدة الدهنية التي تستهلك السموم في الجسم، وبالتالي يأخذ جزء من وظيفة الكبد بنفسه.

3- أعشاب وخضروات:

لقد ثبت أن الخضراوات ذات الأوراق الخضراء تحمي الكبد وتعادل المعادن والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية من الطعام الذي تتناوله ومن البيئة، مثل الجرجير، والسبانخ، وتعمل على تعزيز تدفق الصفراء التي تخلص الجسم من الفضلات.

وينظف البنجر الدم بشكل طبيعي، ما يزيد من فعالية الكبد ويساعد على إنتاج العناصر الغذائية.

كما يساعد البروكلي والقرنبيط، بالإضافة إلى الصليبات الأخرى الكبد على إنتاج الإنزيمات للتخلص من السموم.

4- الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة، وهي الكاتيكين التي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد العضوية، ويساعد على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان بسبب هذه الأنواع.

5- عين الجمل:

مثل الثوم، يحتوي على الأرجينين وكذلك الجلوتاثيون وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم وظيفة إزالة السموم من الكبد.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية غير المشبعة التي تمنع تراكم الدهون في الكبد، هذه الدهون الصحية ضرورية لتكوين أغشية خلوية قوية حول خلايا الكبد.

6- التفاح:

غني بالبكتين الضروري لتطهير الجسم وإزالة السموم من الجهاز الهضمي والتي بدورها تخفف العبء عن الكبد.

7- الكركم:

المادة الفعالة الرئيسية في الكركم هي الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وعامل مضاد للالتهابات، يساعد على حماية القنوات الصفراوية، ويسرع من تدفق الصفراء، وينظف الكبد.

يجدد الكركمين أيضًا خلايا الكبد، ويمنع السموم والكحول من التحول إلى مركبات ضارة، إن إضافة القليل من الكركم إلى أطباقك لا يجعلهم ألذ طعمًا فحسب، بل يفيد صحتك أيضًا.

8- الليمون:

يحتوي الليمون الحامض على الكثير من فيتامين سي المعروف بخصائصه في تحويل المواد السامة إلى مركبات قابلة للذوبان في الماء يمكن إزالتها بسهولة من الجسم، القليل من عصير الليمون الطازج أو عصير الليمون يحفز عمل الكبد.

9- الأفوكادو:

الأفوكادو غذاء رائع للكبد، يحتوي على الجلوتاثيون إلى جانب الفيتامينات C وE، والتي تعمل كمضادات للأكسدة لتحييد الجذور الحرة وحماية خلايا الكبد من التلف.

وتعتبر فيتامينات E وK الموجودة في هذه الفاكهة من العناصر المضادة للالتهابات التي تحمي الكبد من الآثار الضارة، يمكن للدهون الصحية في الأفوكادو أن تنظم مستويات الكوليسترول..