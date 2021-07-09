8 أطعمة ومشروبات تخلصك من احتباس الماء تحت الجلد.. منها البطيخ والخيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يحدث احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم الوذمة، عندما تتراكم السوائل الزائدة داخل الجسم، ويمكن أن يسبب تورم في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين.

ةقد تعاني النساء أيضًا من احتباس الماء أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية، وهناك عدة أسباب لحدوث ذلك.

في الحالات التي يكون فيها التورم خفيفًا وأنت متأكد من عدم وجود ظروف صحية خطيرة، يجب دمج العناصر الثمانية التالية في نظامك الغذائي والتي ستعمل كمدر طبيعي للبول وتساعدك على التخلص من احتباس الماء، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- الخيار:

يحتوي على نسبة عالية من الماء وعلى العناصر الغذائية التي تساعد في طرد حمض البوليك من الكلى، كما أنه يحتوي على حمض الكافيين الذي يساعد في التخلص من احتباس الماء، نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية، فهو خيار جيد لتناول الوجبات الخفيفة لمن يسعون إلى إنقاص الوزن.

2- التوت البري:

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي ويساعد في طرد كل المياه الزائدة من الجسم، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف الذي تسببه السموم والجذور الحرة التي ينتجها جسمك أثناء عملية التمثيل الغذائي.

3- البطيخ:

يتكون البطيخ من 92٪ ماء ويأتي محملًا بالعديد من المعادن والفيتامينات التي لها خصائص مدرة للبول.

4- الكرفس:

يحتوي على مركب يسمى الكومارين يساعد في تطهير الجسم عن طريق إفراز كل الماء غير المرغوب فيه على شكل بول، كما أنه يساعد على الهضم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

5- الزنجبيل:

يعتبر من أكثر الأطعمة المدرة للبول فعالية، ويساعد في الهضم ويساعد على التخلص من جميع السموم الضارة من الجسم.

6- الجزر:

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تسهل إزالة السموم من الجسم، بفضل محتواه من البوتاسيوم، يساعد الجزر أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

7- القرفة:

تحتوي القرفة على مادة الكروم التي تساعد في التحكم في الشهية، تساعد أيضًا على تعزيز مناعتنا وهي عامل رائع للتخلص من السموم.

8- الشاي أخضر:

الشاي الأخضر مدر طبيعي للبول، أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل دهون الجسم بنسبة تصل إلى 19٪.