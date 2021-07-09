ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان ليلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحظى الشوفان باهتمام كبير لدى العديد من الأشخاص لكونه من الأطعمة الصحية، فضلا عن مذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تساءلت ما ماذا يحدث لجسمك عند تناوله ليلا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "eatthis".

- تحسين الحالة المزاجية:

الشوفان غني بالنشا المقاوم، وهو نوع من ألياف البريبايوتك التي لا يتم هضمها بسهولة، ونتيجة لذلك، يمر مباشرة عبر جهازك الهضمي حتى يصل إلى أمعائك، وبعد ذلك، تساعد بكتيريا الأمعاء الألياف على خلق بيئة أمعاء صحية، وبالنالي تنتج مزاجًا أفضل بفضل محور القناة الهضمية.

- الشعور بالشبع لفترة أطول:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الألياف، إذ يساهم تناوله تزويدك بالطاقة في الصباح، بالإضافة إلى يجعلك تشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة.

- تعزيز صحة القلب:

كما يساعد في التقليل من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها يوميًا، ما قد يعزز صحة القلب بشكل أفضل بمرور الوقت.

وأشارت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية إلى أن ألياف الشوفان، بيتا جلوكان، ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10٪ ، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الشعور بنوم أفضل:

يحتوي الشوفان على حمض أميني يسمى التربتوفان، وهو مهدئ طبيعي يسبب الشعور بالنعاس والنوم بشكل أفضل.

والكربوهيدرات الموجودة به يمكن أن يعزز إفراز الأنسولين، ما يساعد التربتوفان على دخول عقلك، ويتحول التربتوفان إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي للدماغ ضروري لتنظيم النوم والشهية والألم والمزاج ، بالإضافة إلى الميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ.

- خفض نسبة الكوليسترول:

قد يساهم أيضًا في إدارة مستويات الكوليسترول لديك، وذلك لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي يمكن أن تخفض من كوليسترول البروتين الدهني الضار.

- مضاد للالتهابات:

من المعروف أن الشوفان يحتوي على خصائص مضادات الأكسدة القوية في محتواه من فيتامين E والمعادن مثل النحاس والزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى ذلك، يلعب مركب الفينول الموجود فقط في الدهون يسمى أفينانثراميد (أفنز) دورًا في تأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة في الحفاظ على صحتك وحمايتك من الأمراض المزمنة.