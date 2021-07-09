كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 10:47 مساءً - فيتامينات أساسية تجمع في خصائصها أسراراً جمالية لا تُعدّ ولا تُحصى، تجعلك تدرجينها ضمن روتينك الجمالي خلال الصيف؛ لتبقى بشرتك مشرقة، شابة وصحيّة.

4 فيتامينات خاصة بالصيف تحتاجها بشرتك The Best Vitamins For Your Skin



فيتامين «سي» Vitamin C

يعتبر فيتامين C أحد مضادّات الأكسدة المفيدة للبشرة، إذ يُعزّز من إنتاج الكولاجين (البروتين الرئيسي لصحّة خلايا البشرة)، ويعمل على إصلاح كريات الدم الحمراء. كما أنه يُحافظ على مرونة الجلد ويؤخّر ظهور علامات الشيوخة المبكرة. لذا، يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، لا سيما التي تعالج الجفاف، والتصبّغات اللونية، وحتى التجاعيد.

يساعد تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين C في تعزيز فعالية مستحضرات الحماية من الشمس. ويمكن الحصول عليه من المكمّلات الغذائية عند الحاجة، أو من خلال تناول الفواكه كالبرتقال، والكيوي والفراولة. وكذلك الخضراوات الورقية كالفلفل الحلو، والبروكّلي والبطاطس.



فيتامين «هـ» Vitamin E

يعدّ أحد أهم الفيتامينات للبشرة في الصيف؛ لخصائصه الفعّالة في ترطيب البشرة بشكل طبيعي وحمايتها من الجفاف. وهو مضادّ فعّال لأكسدة الخلايا، حيث تتركّز وظيفته في حماية البشرة من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية التي تلحق الضرر بالبشرة، وتُسبب في ظهور الكلف والتجاعيد الدقيقة. يتوافر هذا الفيتامين في كلّ من: سمك السلمون، والزيتون، والمكسّرات كاللوز والبندق، وبذور دوّار الشمس، وأيضاً الخضراوات الورقية.



فيتامين «ك» Vitamin K

يمتاز هذا الفيتامين بقدرته العالية في التخلّص من مشكلة الهالات السوداء تحت العينين، وعلاج الندبات، والتهابات الأوردة. كما أنه يساعد في تقوية الشعيرات الدموية بالجلد، وتعزيز الدورة الدموية، مما يحدّ من ظهور علامات التجاعيد. يتواجد في كلّ من الملفوف، والخيار، والخس، والسبانخ، والفاصوليا الخضراء.

فيتامين «د» Vitamin D

يُعرف بفيتامين الشمس، حيث تقوم البشرة بتصنيعه عند امتصاصها لأشعة الشمس. تكمن وظيفته في تكوين الخلايا الصحّية، وهذا يشمل بالطبع الجلد. يمتاز بخصائصه المضادّة للالتهاب التي تساعد في تأخير ظهور التجاعيد، كما ويحافظ على توحيد لون البشرة، فضلاً عن علاج الصدفية والإكزيما وحبّ الشباب. لذا، هو يعتبر من أفضل الفيتامينات لبشرتك، إلى جانب الفيتامينات C وE وK.

للحصول على فيتامين D يُنصح بالمواظبة على التعرّض المباشر للشمس لمدة 10 دقائق يومياً فقط، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي يتوافر فيها هذا الفيتامين، كالسلمون، والتونا، والحليب، والبيض، والزبادي، وحليب الصويا.

تابعي المزيد: د. كوستي: العناية بالبشرة منذ الصغر تجنّب المرأة مشاكل كثيرة



كيفية الاستفادة من هذه الفيتامينات



تُساعد هذه الفيتامينات في تعزيز صحّة البشرة وحمايتها من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، فضلاً عن ترطيبها واستعادة شبابها. يمكنك الاستفادة من فوائد هذه الفيتامينات عبر تناولها كمكمّلات غذائية، أو ككبسولات تطبّق على البشرة، أو من خلال تناول الأطعمة الغذائية المدعّمة بتلك الفيتامينات.



فوائد الفيتامينات للبشرة

• تعزيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي ترطيب البشرة وزيادة مرونتها.

• حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية.

• التخفيف من أضرار الجذور الحرّة التي تُسبب ظهور البقع الداكنة، والحبوب وكذلك التجاعيد.

• التخلّص من الهالات السوداء تحت العينين.

• القضاء على الإجهاد التأكسدي في البشرة.

• علاج الالتهابات الجلدية، لغناها بمضادات الأكسدة.

• إخفاء علامات التجاعيد والخطوط الرفيعة.



تابعي المزيد: زيوت الوجه والجسم لمكافحة الشيخوخة Face & Body Oils



اخترنا لك:



1 سيروم نهاري لترطيب البشرة ومنحها النعومة: بيور فيتامين سي 10 سيروم من لا روش بوزي -La Roche- Posay, 10% Pure Vitamin C Serum

2 سيروم لتهدئة البشرة الحساسة: بيور شوتس لايت آب سيروم من إيف سان لورانYves Saint-Laurent, Pure Shots Light Up Serum

3 مصل نهاري لإخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد خلال 72 ساعة فقط: سي إي فيريوليك من سكينسوتيكالز SkinCeuticals, C E Ferulic with 15% L-Ascorbic Acid

تابعي المزيد: 4 زيوت مذهلة للبشرة المتشققة تعتمدها المرأة السعودية