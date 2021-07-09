كل ما يجب أن تعرفينه عن حمض الهيالورونيك للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 10:47 مساءً - قلة الرطوبة هي أحد الأسباب الرئيسية لشيخوخة الجلد، وهذا هو السبب في أن هذا المكون - الذي يجذب الرطوبة إلى بشرتك - أمر لا بد منه عندما يتعلق الأمر بإصلاح حاجز رطوبة بشرتك فما هو وكيف يعمل تعرفي على المزيد من المعلومات.

حمض الهيالورونيك للبشرة

حمض الهيالورونيك

إن الاستخدامات والفوائد الرئيسية لحمض الهيالورونيك هي الحفاظ على رطوبة البشرة وترطيبها. بحيث يعتبر مكون ثوري رائع في التخفيف من جفاف البشرة. حمض الهيالورونيك هو مادة رابطة للرطوبة ، مما يعني أنه سيلتصق بالماء في الخلايا مما يجعلها ممتلئة.

إذ يمكن لحمض الهيالورونيك أن يسحب الرطوبة من الهواء ويحافظ على رطوبة بشرتك، ويحمل ما يقرب من 1000 ضعف وزنه في الماء. لذا فهو ليس مرطبًا فحسب، بل لديه القدرة على الاحتفاظ برطوبة إضافية داخل بشرتك.

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من فوائده:

فوائد حمض الهيالورونيك للبشرة

يحتفظ بالرطوبة: يساعد حمض الهيالورونيك على تجديد رطوبة الخلايا والحفاظ عليها، مما يؤدي إلى بشرة رطبة وممتلئة.

يقلل من ظهور التجاعيد: نظرًا لأن البشرة الجافة هي أحد الأسباب الرئيسية للتجاعيد ، فإن حمض الهيالورونيك يعوض الرطوبة المفقودة ويساعد في تقليل ظهور أي خطوط دقيقة.

خيار آمن للحشو: نظرًا لارتباط تركيبة حمض الهيالورونيك ارتباطًا وثيقًا بالمواد الموجودة في أجسامنا، فهي تعمل بشكل جيد كحشو لا يسبب تهيجًا كبيرًا. يمكن أن تضيف أيضًا حجمًا إلى مناطق الوجه مثل الشفاه والخدود، التي تفقد حجمها بشكل طبيعي بمرور الوقت.

سريع الامتصاص: على عكس بعض منتجات العناية بالبشرة ، يمتص حمض الهيالورونيك بسرعة في الجلد، مما يعني أنك تفقد كمية أقل من المنتج.

لا يسبب أي حساسية: بالنسبة للجزء الأكبر، حمض الهيالورونيك غير محسّس للبشرة وآمن للاستخدام مع جميع أنواع البشرة.

عن طريق الحقن قصير المدى: عند استخدامه كحشو، يستمر حمض الهيالورونيك لمدة عام تقريبًا. يذوب بشكل طبيعي، مما يعني أنك لست مضطرة للذهاب إلى الطبيب لإزالة الحشو.

أشكال متعددة من الاستخدام: نظرًا لأنه يمكنك استخدام حمض الهيالورونيك موضعيًا، أو حقنه، أو تناوله كمكمل غذائي ، فهناك الكثير من الخيارات لكيفية ووقت استخدامه.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.