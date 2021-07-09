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بعد طلبها عريس صعيدي.. بسنت نور الدين تصنع «العيش الشمسي» في أحدث ظهور

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسنت نور الدين

نشرت المرشدة السياحية واليوتيوبر، بسنت نور الدين، مجموعة من الصور لها بعد «جلسة تصوير» خلال زيارتها الأخيرة لمدينة الأقصر، وظهرت بسنت وهي ترتدي الزي التراثي لنساء الصعيد وتصنع «الخبز الشمسي».

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وشاركت بسنت متابعيها مجموعة من الصور الخاصة بجلسة التصوير التي خضعت لها، بينما دوّن عبد الله البدري ملتقط الصور قائلًا: «قاهرية المنشأ.. صعيدية الهوي بسنت تواصل إثبات جدتيها في الحصول على عريس أقصري».

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بسنت نور الدين: الأقصر حتة مني 

وخلال ظهور سابق لها، قالت بسنت: «الأقصر حتة مني، لما بكون في الاقصر بحس مرتاحة وإني بنتمي للمدينة وللناس والناس هنا طيبة وبحس بالأمان وسطيهم، والأقصر بالنسبالي راحة، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن زحمة ودوشة القاهرة، ورتمها السريع في الحياة وبكون محاطة بعظمة الأجداد وجمال النيل والخضرة وهيبة الجبل».

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أول مرة روحتها في مارس 2017

وتابعت المرشدة السياحية خلال ظهورها في مقطع فيديو سابق: «من ساعة ما جيت أول مرة في مارس 2017 جيت علشان أصور مسجد «سيدي أبي الحجاج» في رحلة عملية تابعة للكلية ومن ساعتها شبه سنويًا بروح الأقصر وأول مرة جيتها نزلت في فندق عتيق وقديم لكن هو للأسف مقفول في الوقت الحالي وكنت مبسوطة اني موجودة في نفس الفندق الي تم تصوير فيلم فيه لفريد الأطرش وشادية وهند رستم».

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روحانيات سيدي أبي الحجاج 

واستطردت: «سيدي أبي الحجاج كان بالنسبالي تأثيره عليا إني قاعدة في مكان اتبنى من الاف السنين والناس كانوا بيمارسوا العبادة بأشكال مختلفة المصريين القدماء بناء على عقيدتهم والمسيحيين بناء على عقيدتهم، لأنه كان كنيسة ثم التعبد في المكان نفسه على العقيدة الاسلامية والمكان مبارك وفيه روحانيات».

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طلب عريس صعيدي من الأقصر

واختتمت بسنت حينها: «من أكتر الحاجات اللي صورتها في الأقصر هي عادات وتقاليد أهل الصعيد من الخبيز للبس لطريقة الكلام، لكن معظم الاهتمام بالآثار واخد اهتمام مني أقل من عادات أهل الصعيد وبالنسبالي الاقصر وأسوان الاتنين واحد نفس جمال النيل والعادات والتقاليد، وكل الناس هنا سايبين فيا أثر بسبب الجدعنة وخفة الدم والكلام الطيب والكرم، وعرضت على والدي ووالدتي الاقامة هنا وفاتحة طلب عريس صعيدي من الاقصر بس يعيشني في البر الغربي. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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