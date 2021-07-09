وصفات ونصائح عن أكلات عيد الأضحى «حضريها بأكثر من طريقة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات المنازل عن وصفات ونصائح عن أكلات عيد الأضحى، بمناسبة اقترابه، فلم يتبق عليه سوى أيام قليلة، وخلاله تكثر الوصفات الدسمة وأشهرها الفتة واللحمة فهما من الأكلات الأساسية المرتبطة بعيد الأضحى، بالإضافة إلى عدد آخر من الوصفات والتي يقبل على تناولها الكثيرون.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، وصفات ونصائح عن أكلات عيد الأضحى المبارك، المعروف بأكلاته الدسمة، ويمكن اتباعها بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة.

الفتة بالخل والثوم

عيش بلدي

خل

ثوم

زبدة

ملح

أرز

عصير الطماطم

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

شوحي الأرز في الزبدة ثم ضعي عليه مرقة اللحم واتركيه لينضج.

تبلي العيش بعد تقطيعه مكعبات وتبليه بالملح والفلفل والزبدة وادخليه الفرن.

شوحي الثوم على النار مع الملح والفلفل ثم ضيفي الخل واتركيه دقيقة على النار.

في طبق رصي العيش وضعي ملعقة من الخل والثوم ثم مرقة اللحم، ثم رصي الأرز وضعي عليه الخل والثوم.

باقي الخل والثوم ضعي عليه عصير الطماطم وزيني به الفتة.

اللحمة الباردة

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مفرومة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 كيلو بصل مقطع كاروهات

كوب ماء دافئ

مكعب مرقة لحمة

طريقة عمل اللحمة الباردة

اصنعي ثقوب داخل عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدا.

تبلي العرق بالبصل المفروم والقوم والملح والفلفل والبهارات، وضعي جوزة الطيب، وادخلي تلك التتبيلة داخل الثقوب التي صنعتيها.

يوضع داخل كيس نايلون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة.

يلف عرق اللحمة الباردة بورق فويل مدهون زيت زيتون، واحرصي على عدم خروج أي سوائل منه.

يدخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية مع الحرص على الحفاظ على السوائل داخل الفويل.

حول عرق اللحمة في الصينية، يمكنك تزويد المياه كل حين بحيث لا يحترق الفويل أو يلتصق في الصينية، ويقدم ساخنا.

الكفتة على الطريقة التونسية

لحم ضاني مفروم.

كوب بقسماط.

كوب نعناع طازج مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 كوب زبادي.

طريقة عمل الكفتة التونسية

اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط والنعناع والتوابل والعصير في بولة متوسطة.

قسمي الخليط إلى 12 وحدة وكوريها وشكلي منها أصابع.

اشوي الكفتة على طبق مسطح مدهون بالزيت.

قدمي الكفتة مع الزبادي.