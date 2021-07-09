بعد وفاتها.. تعرف على المرض الذي عانت منه جيهان السادات وتسبب في وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على المصريين بعد إعلان وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الأسبق لمصر محمد أنور السادات، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لمدة أشهر، وبعد مرور شهر على تلقيها العلاج في العناية المركزة، بأحد المراكز الطبية الكبرى في مصر.

ونكشف من خلال هذا التقرير ما هو مرض جيهان السادات؟، ومعاناتها معه خلال الشهور الأخيرة، كالتالي:

ما هو مرض جيهان السادات؟

عانت سيدة مصر الأولى سابقا جيهان السادات زوجة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات من إصابتها بمرض السرطان، ومنذ ما يقرب من شهر، تعرضت جيهان السادات لوعكة صحية شديدة، جعلتها تحتاج للدخول للعناية المركزة، وكانت على مدار الشهر الماضي تتلقى العلاج اللازم، الأمر الذي جعل حالتها الصحية تتحسن خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت قد أوضحت المصادر المقربة من أسرة الرئيس الأسبق والراحل محمد أنور السادات، أن حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية كانت مستقرة إلى حد كبير إذ أنها كانت لا تتقدم أو تتأخر، الأمر الذي جعل الأطباء يفكرون في السماح لها بالخروج من المركز الطبي لتلقي العلاج في منزلها.

تفاصيل معاناتها مع المرض خلال الشهور الأخيرة

ولم تكن تلك الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ شهر هي الأولى لها، ولكنها كانت تتعرض لعدد من الوعكات الصحية المختلفة، والتي جعلتها تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم.

ولكن جاء خبر وفاتها صباح اليوم الجمعة، ليقضي على تلك الآمال التي رسمها الأطباء حول تحسن حالتها الصحية، وآمالهم في الاستعداد لخروجها من المركز الطبي المتخصص، بعد موافقة الفريق الطبي المشرف على حالتها الصحية، ليُسدل الستار عن رحلة كفاح سيدة مصر الأولى سابقا مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وتصدر خبر وفاة السيدة جيهان السادات منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما نعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينة الرئيس، ونقلت كافة المواقع الاخبارية المحلية والعالمية خبر الوفاة وكان من بينها شبكة "سى إن إن" الأمريكية، والتي علقت على وفاة السيدة جيهان السادات، عبر موقعها باللغة العربية قائلة:"إن جيهان السادات تعد واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة فى مجال حقوق الإنسان.