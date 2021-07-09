«الزنجبيل» مشروب سحري يساعد على تقوية المناعة والتعافي من الفيروسات.. اعرف فوائده

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار العامين الماضيين، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح الكثيرون يخشون الإصابة به مع تزايد أعداد وفيات المصابين في جميع دول العالم، وبالرغم من أن هناك عدد من اللقاحات التي تقوم بدورها بتقليل فرصة الإصابة بالفيروس، فإن هناك الكثيرين يلجأون إلى المشروبات والفيتامينات الطبيعية، لمساعدتهم على تقوية المناعة، حتى تقل فرص إصابتهم بالفيروس.

بالرغم من لجوء الكثيرين إلى الفيتامينات الكيميائية الموجودة في الأدوية لمساعدتهم على تقوية المناعة، إلا أن هناك مشروب سحري وهو «الزنجبيل» قد يساعد بشكل كبير على تقوية المناعة، والتعافي من نزلات البرد والإصابة بالفيروسات المختلفة.

ونرصد من خلال هذا التقرير فوائد تناول الزنجبيل وما يفعله بتقوية المناعة والتعافي من نزلات البرد، فضلا عن عدد من الفوائد الأخرى، وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد لـ«هن»، كالتالي:

فوائد تناول الزنجبيل بشكل يومي

- يعمل مشروب الزنجبيل تقوية المناعة بشكل كبير، ما يساعد على القضاء على نزلات البرد والفيروسات المختلفة التي تصيب الجهاز المناعي.

- يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول بتقليل نسبة الدهون الثلاثية الموجودة في الدم.

- يمكن استخدام مشروب الزجبيل بدلا من المسكنات، إذ أنه يعمل على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

- يستخدم مشروب الزنجبيل لمعالجة الإمساك الذي يشعر به الإنسان، إذ أنه يساعد على هضم الطعام بشكل كبير.

- يمكن استخدام مشروب الزنجبيل للحد من آلام العضلات التي يشعر بها الإنسان، ويساعد تناوله بشكل يومي على الحد من الآلام.

- يعمل مشروب الزنجبيل على الحد من الشعور بالقيء والغثيان، لذا ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناوله للتقليل من الشعور بذلك.

- يمكن تناول الزنجبيل كمشروب ويمكن أيضا إضافته إلى المشروبات الباردة والعصائر المختلفة حتى يتم تناوله بشكل يومي للاستفادة من فوائده المتعددة.