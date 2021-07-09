بآية قرآنية.. أول تعليق من هاجر أحمد عقب عقد قرانها: اجعلني كما يحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت أمس الفنانة هاجر أحمد، بعقد قرانها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور محدود للفنانين والمقربين، وتم ذلك بناء على رغبتها، كما تجهز الفترة المقبلة لإقامة حفل الزفاف والتي لم تعلن موعده حتى الآن.

وعقب عقد القران، نشرت هاجر أحمد أول تعليق لها عبر «انستجرام»، حيث كتبت آية قرانية «مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وأضافت: «تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كم تحب وترضى».

وانهالت تعليقات الجمهور على هاجر أحمد من جمهورها والوسط الفني متمنين لها السعادة.

أعمال هاجر أحمد

وتستعد هاجر أحمد الأسبوع المقبل لتصوير فيلمها الجديد «زومبي» والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

كما تنتظر الفنانة الشابة عرض فيلم «أهل الكهف» والذي يشاركها البطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، بيومي فراد، ريم مصطفى، فتحي عبدالوهاب، عبدالرحمن أبو زهرة، صبري فواز ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.

وشاركت هاجر أحمد في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان علي ربيع في المسلسل الكوميدي «أحسن أب»، والذي ينتمي لنوعيه مسلسلات 15حلقة، وحقق أعلى نسب مشاهدة في الموسم الرمضاني.