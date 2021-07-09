6 أجزاء من الجسم تغسلها بشكل خاطئ عند الاستحمام.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بشرتنا هي موطن لنحو 1.5 تريليون ميكروب، لكن ليس كلها ضارة، بل إن بعضها مهم لصحتنا، لهذا السبب لا نحتاج إلى غسل بعض أجزاء أجسامنا بالصابون، والبعض الآخرين، يجب ألا نتخطاه ونحتاج إلى غسله جيدًا كل يوم.

ونحن ندرك مدى أهمية تكريس الاهتمام المناسب لبعض أجزاء الجسم، لهذا السبب توصلنا إلى بعض النصائح حول كيفية التعامل معها بالطريقة الصحيحة، التي نعرضها لكم وفقاً لموقع "Brightside".

1- القدم:

القدمان من أجزاء الجسم التي يجب غسلها بالصابون، ومع ذلك، يتجاهل الكثير منا هذا الجزء، معتقدين أنه سيتم تنظيفه فقط من الصابون والماء الذي ينزلق على أجسامنا.

ولكن في هذه المناطق، تكون الفطريات منتشرة خاصةً إذا كنت ترتدي الصنادل أو النعال الخفيفة، أو لا ترتدي الجوارب، أو إذا كنت تتعرق بقوة.

لهذا السبب، وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، من المهم ليس فقط غسل قدميك بالصابون ولكن أيضًا فركهما بحجر الخفاف يوميًا.

يجب تنظيف المساحة بين أصابع قدميك جيدًا أيضًا، بغض النظر عن نوع الأحذية أو الجوارب التي ترتديها، لتجنب انتشار البكتيريا والجراثيم، تحتاج إلى غسل أصابع قدميك بالماء والصابون وتجفيفها بعناية بمنشفة بعد ذلك.

2- خلف العنق:

غالبًا ما يكون هذا الجزء من جسمك دافئًا ورطبًا، خاصةً إذا كان لديك شعر طويل أو تمارس الرياضة بانتظام.

يمكن أن تكون الظروف المواتية مغرية لعث الجسم والبكتيريا، هذا هو السبب في أن غسل الجزء الخلفي من عنقك يوميًا بالصابون وإسفنجة حمام مقشرة أو منشفة مبللة قد يكون ضروريًا لمنع انتشار البكتيريا.

3- العيون:

غسل عينيك بالصابون ليست فكرة جيدة لأنه يمكن أن يضر بالقرنية والصلبة في العين، ولكن هذا هو السبب في أن العين لديها غدد دمعية (الغدد التي تنتج الدموع) المسؤولة عن تطهيرها وحمايتها من الحطام والمهيجات الأخرى.

ومن الطرق الآمنة لتنظيف الجفون والرموش استخدام شامبو الأطفال غير المعطر، امزج حوالي نصف ملعقة صغيرة من الشامبو في كوب من الماء الدافئ واغمس منشفة ناعمة في الخليط، وافرك جفونك برفق (للخلف وللأمام) بقطعة قماش واشطفها بالماء بعد ذلك.

4- الفخذين:

وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية، يجب غسل الفخذ جيدًا كل يوم، يحتوي هذا الجزء من جسمك على طيات وتجاعيد يمكن أن تؤوي البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو الشعر والالتهابات والروائح غير التقليدية.

يعد الفخذ أيضًا من أكثر المناطق حساسية في جسمك، وأكثر الطرق فعالية لتنظيفه هو استخدام صابون لطيف ومنشفة.

5- تحت الأظافر:

يمكن أن تتكاثر البكتيريا المختلفة في المنطقة الواقعة تحت أظافرك، ولن تتمكن من القضاء عليها كلها بمجرد غسل يديك، وفقًا للأطباء، فإن نقع قطعة قطن بماء دافئ وصابون ومسحها تحت أظافرك سوف يزيل أي بكتيريا وحطام غير مرئي للعين المجردة.

6-الذراعين والساقين:

ما لم تكن متسخة، فلن تحتاج إلى غسل ذراعيك ورجليك جيدًا كل يوم، لا ينتج الجلد الموجود في أجزاء الجسم هذه عمومًا الكثير من الزيت، لذا فإن تنظيفها بالصابون يوميًا سيجعل بشرتك جافة وبلا حياة.