منها الفلفل الحار.. 9 طرق غير متوقعة لعلاج مشاكل المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من الذي لا يعاني من مشاكل في المعدة من حين لآخر؟!.. هناك العشرات من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من آلام في البطن، مثل: التهاب المعدة، وارتجاع الحمض، وعدم تحمل اللاكتوز، والإجهاد، وما إلى ذلك، معظمها ليست خطيرة وتزول بسرعة، ولا يوجد سبب للتوجه إلى طبيبك والحصول على وصفة طبية في كل مرة تشعر فيها ببعض الانزعاج في بطنك.

لقد جمعنا لكم بعض العلاجات الخالية من الأدوية لآلام المعدة، والتي قد تساعدك في غمضة عين، وذلك كما ذكر موقع "Brightside".

1- الفلفل الحار:

يمكن أن يساعدك تناول الفلفل الحار في حل مشاكل بطنك بعدة طرق، إنه مخدر طبيعي يقلل من الألم، أيضًا، يمكنه تقليل الحموضة، ومحاربة القرحة الهضمية، وقتل أنواع معينة من البكتيريا، إلى جانب ذلك، فهو يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة.

ضع في اعتبارك أنه يجب عليك دمجه مع الأطعمة الأخرى عند تناولها.

2- اليوجا:

تساعدك العديد من أوضاع اليوجا جسديًا في عملية الهضم وزيادة التمعج، وهي حركة الطعام عبر الأمعاء.

كما أنها تقلل من الإجهاد الذي يمكن أن يسبب في كثير من الأحيان مشاكل في المعدة، مثل القولون العصبي، على سبيل المثال "Apanasana" أو الركبتين المعانقتان في الصدر يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وألم الغازات، وستعمل وضعية الالتواء في العمود الفقري على تهدئة وتنعيم بطنك.

3- الزنجبيل:

الزنجبيل له تأثير مذهل على صحة المعدة، ويقلل الالتهاب تمامًا مثل الأسبرين أوالإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى.

كما يعزز الدورة الدموية ما يساعد في تحسين الهضم، ويساهم أيضا على تدفق الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، ما يسمح بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية، ويمنع الغازات ويرخي عضلات المسار المعوي مما يخفف من آلام المعدة.

4- المسطردة:

على الرغم من أن الأمر يبدو غير معقول إلى حد ما، إلا أن تناول ملعقة كبيرة منها مع وجبتك كل يوم يمكن أن يكون إضافة رائعة حقًا لنظامك الغذائي، إذ لها بعض التأثيرات القوية المضادة للالتهابات ومضادات الحموضة التي يمكن أن تقلل أو حتى تعالج آلام المعدة.

5- النعناع:

النعناع هو خط الدفاع الأول لاضطراب المعدة، المنثول مضاد قوي للتشنج يساعد على تهدئة بطوننا، يمكن أن يخفف من كل شكوى تقريبًا قد يلقيها الجهاز الهضمي علينا:

حرقة المعدة وعسر الهضم والتشنج والغثيان والغازات وحتى متلازمة القولون العصبي (IBS).

6- الأرز:

إلى جانب البطاطس والشوفان والأطعمة النشوية الأخرى، يساعد الأرز على تلطيف المعدة، ويسهل الهضم، وله تأثير مهدئ، مثل هذه الأطعمة لا تبقى طويلة في المعدة ولا تحفز ارتجاع الأحماض.

7- الحرارة:

قد يؤدي وضع ضغط دافئ على منطقة معدتك إلى إرخاء عضلاتك وتخفيف الألم والتوتر والتشنجات، يمكنك استخدام زجاجة مليئة بالماء الساخن أو حتى استخدام جورب مليء بالأرز في الميكروويف. ضعه على معدتك لعدة دقائق لتشعر بالراحة.

8- الزيوت العطرية:

يمكن لهذا العلاج التغلب على العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام في المعدة مثل: الغازات، والانتفاخ، والإسهال، والإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، وحتى تقلصات الدورة الشهرية، النعناع والزنجبيل والفلفل والريحان والشمر وجوز الهند والأركان والزيوت الأخرى يمكن أن تخفف آلام المعدة وتحسن الهضم، فقط ضع بضع قطرات على بطنك (أو السرة) وقم بالتدليك بلطف، قد تعمل الزيوت الأساسية أيضًا على تحسين مزاجك.

9- الخبز المحمص:

يمكن أن يساعدك تناول الخبز المحمص المحترق في السيطرة على الغثيان وتخفيف آلام المعدة، إذ يمتص الكربون الموجود في فحمه السموم ويعمل كمرشح عن طريق منع بعض الكائنات الحية الدقيقة من المرور عبر القناة الهضمية.