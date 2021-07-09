كورونا اليوم: إبسليون يتهرب من حماية اللقاح.. وهذه علامات متلازمة ما بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-متغير إبسليون يتهرب من حماية اللقاح

كشفت دراسات جديدة عن آلية غير مسبوقة وراء فقدان تحييد الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي الوبائي المثير للقلق، وتوضح الدراسة أن ثلاث طفرات في بروتين spike لفيروس كورونا في متغير إبسيلون تعمل على تثبيط فاعلية الأجسام المضادة التي تسببها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

وتعطي الطفرات هذا النوع من الفيروس التاجي المثير للقلق، وسيلة للتهرب تماما من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة في العيادات وتقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-علامات تدل على متلازمة ما بعد كورونا

كشف تقرير نشر في موقع إكسبريس، عن وجود علامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا، حيث تبين أن هناك بعض الأعراض المرتبطة بالآثار الطويلة للعدوى الفيروسية، وتعرف تلك الحالة بمتلازمة ما بعد فيروس كورونا، والتي يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة الأولية بالعدوى.

وأكد الباحثون أن أغلب المرضى يشعرون بتحسن بعد الإصابة في غضون أيام، إلا في متلازمة ما بعد كوفيد في خلال 12 أسبوعا، والتي يمكن أن تستمر لأعراض لفترة أطول، حيث أوضحت هيئة الخدمات البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة قد لايعانون من أعراض شديدة في بداية الإصابة، لكنهم قد يظلون يعانون من مضاعفات العدوى لعدة أشهر مقبلة.

وحدد الخبراء نحو 15 علامة تدل على متلازمة ما بعد فيروس كورونا:

1. التعب الشديد

2.ضيق في التنفس

3. ألم أو ضيق في الصدر

4.مشاكل في الذاكرة والتركيز ما يعرف بضباب الدماغ.

5.صعوبة النوم (الأرق).

6.خفقان القلب

7. الدوخة

8.الشعور بوخز

9. ألم المفاصل

10.الاكتئاب والقلق

11.طنين الأذن وأوجاع الأذن

12.الشعور بالغثيان ، الإسهال ، آلام المعدة ، فقدان الشهية

13.ارتفاع في درجة الحرارة و السعال.

14. احتقان في الحلق و تغيرات في حاسة الشم أو التذوق

15.الطفح الجلدي

-إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: ليست هناك حاجة لمنح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

أعلنت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأشخاص المُطعمين بشكل كامل لا يحتاجون إلى جرعة منشطة حاليا؛ وذلك عقب إعلان تحالف "فايزر وبيونتك" طلب التصريح الطارئ لمنح جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الإدارة في البيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل محميون من المضاعفات الخطيرة والوفاة، بما في ذلك من عدوى المتغيرات الجديدة المنتشرة حاليا مثل دلتا.

يُذكر أن "متغير دلتا" - الذي اكتشف في الهند للمرة الأولى - يعد السلالة السائدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وموقع "رويترز".