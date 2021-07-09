بإطلالة صيفية.. ياسمين صبري وزوجها يقضيان نزهة في عرض البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهما يقضيان نزهة على متن يخت في عرض البحر.

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي تي شيرت وردي وجيبة منقوشة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياج بالألوان الوردية، ولم تتكلف باستخدام الإكسسوارات فاكتفت بارتداء أسورة ذهبية.

هذا وظهر أبو هشيمة مرتديًا قميصًا باللون الأبيض .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.