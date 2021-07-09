كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 07:34 مساءً - مما لا شك فيه أن دوقة كمبردج كيت ميدلتون هي محبوبة البريطانيين ليس فقط لبساطة إطلالاتها بل لقدرتها على تنسيق القطع وتكرارها من دون خجل أو تباهي بالرغم من قدرتها على الظهور بأزياء جديدة كل يوم.

ما أبرز الإطلالات التي ظهرت فيها كيت ميدلتون مؤخراً؟

من يراقب إطلالاتها الأخيرة يتبين فوراً انها تهوى اعتماد الماركات البريطانية لتشجيع المصممين المحليين ولديها عادات في تنسيق الأزياء لا تحيد عنها وهي أنها تحب أزياء المصممة اليساندرا ريتش وقد اعتمدت أكثر من إطلالة للمصممة في شهر واحد بينها هذا الفستان الرائع الذي ارتدته لمناسبة اعادة افتتاح متحف V&A لأول مرة بعد جائحة كورونا.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



كيف تنسق كيت ميدلتون البليزر.. قطعتها المفضلة؟

تحب كيت ميدلتون ارتداء البليزر وهي لا تخشى تكرار إطلالتها بالبليزر من ماركة Smythe نفسها ومن أحب القطع الى قلبها بليزر كحلية اللون نسقتها الدوقة مع تنورة منقطة من اليساندر ريتش. وقد حملت حقيبة بيضاء من مالبيري الماركة البريطانية العريقة، وانتعلت ستيليتو أبيض من الجلد الأبيض.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

كما ارتدت الدوقة مؤخراً خلال حضورها مباراة رياضية بين انكلترا والمانيا البليزر الحمراء من ماركة زارا مع بلوزة قطنية سوداء.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

كما بدت الدوقة شديدة الأناقة في لوك عصري يتمثل في بليزر زهري من دار كلوي الفرنسية وبلوزة قطنية بيضاء من رالف لورن مع سروال ضيق من الدنيم وقد انتعلت الحذاء الرياضي المسطح الأبيض المزدان بشعار ذهبي من ماركة فيغا.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن اواردز الالكتروني

ويذكر أن كيت شوهدت بالبليزر الكحلية نفسها من ماركة Smythe في أواخرالعام 2020 وقد نسقتها مع سروال واسع صنع من قماش الكريب الأخضر مع بلوزة من اللون نفسه وانتعلت الحذاء الرياضي الأبيض.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

وقد اخترنا لك الخليج 365 اللوك المونوكروم الذي يتمثل في بليزر وسروال من الكريب من القماش نفسه من ماركة ماركس اند سبنسر ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خياراتها البسيطة والأنيقة في آن.