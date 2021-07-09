أبرز 5 إطلالات سجلها مهرجان كان السينمائي أمس

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 07:34 مساءً - اتسمت فعاليات مهرجان كان السينمائي بسلسلة من النشاطات وافتتاحيات الأفلام وأبرزها كان حضور النجم العالمي مات دايمون وعلى هامش الحدث أقامت دار شوبارد حدثا ضخما دعت اليه أبرز النجوم ومنهم ايزابيل غولار وايضا هيرزيغوفا وبيلا حديد وغيرهم. وسجلت فعاليات المهرجان أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء في مهرجان كان الذي يعقد في دورته الرابعة والسبعين ونذكر منهم:
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أبرز اطلالات مهرجان كان السينمائي أمس
ليوني هان Leonie Hanne
مدونة الموضة الألمانية ليوني هان سحرت الأنظار بفستانها الشفاف المستوحى من ألوان قوس قزح والذي اختارته من توقيع المصمّم طوني ورد Tony Ward.
فاطمة المؤمن Fatima Almomen
المؤثرة المغربية فاطمة المؤمن في زي أبيض مطرز باليد خال من الأكمام من طوني ورد Tony Ward. ومتميز بتنوري الضيقة وبذيل قصير.
ديينا خوسلا Diipa Khosla
المؤثرة الهندية ديبي خوسلا في زي ذهبي مطرز بخيوط وأحجار براقة من تصميم طوني ورد Tony Ward.
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إيزابيل غولار Izabel Goulart
عارضة الأزياء الشابة إيزابيل غولار تألقت على سجادة كان الحمراء بجمبسوت جريء من توقيع علامة إيترو Etro.
باز فيغا Paz Vega
النجمة الإسبانية الأصل باز فيغا تألقت على سجادة كان الحمراء يوم أمس بفستان شفاف مزيّن بخيوط ميتاليكية من توقيع المصمّم إيلي صعب Elie Saab.
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