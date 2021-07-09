8 عادات سيئة تضر بصحة قلبك.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكل يريد أن يكون له قلب سليم، لذا هناك مجموعة من العادات اليومية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة قلبك يجب التوقف عن القيام بها، وفق ما ذكر موقعا "everydayhealth" و"bestlifeonline".

1- الجلوس طوال اليوم:

بالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم نمط حياة نشط، فإن أولئك الذين لا يتحركون بشكل كافٍ ويميلون إلى الجلوس لمدة خمس ساعات أو أكثر كل يوم لديهم ضعف خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لدراسة نُشرت في يناير 2014 في جمعية القلب الأمريكية (AHA)، لذا إذا كانت وظيفتك تتطلب الجلوس على مكتب طوال اليوم، فقم بالمشي لمدة خمس دقائق كل ساعة.

2- الإفراط في تناول الكحول:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسمنة، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأفادت جمعية القلب الأمريكية أن الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يقطع إيقاع قلبك الطبيعي ويسبب قصور القلب.

3- الإجهاد كثيرا:

يحفز الإجهاد الجسم على إفراز الأدرينالين، والذي يؤثر مؤقتًا على كيفية عمل جسمك ويزيد معدل ضربات القلب، وقد يرتفع ضغط الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى إتلاف الأوعية الدموية في القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

4- الشخير:

وجد الباحثون في مستشفى هنري فورد في ديترويت، ميشيغان، أن الشخير يسبب سماكة أو تشوهات في الشرايين السباتية (الموجودة في رقبتك وتنقل الدم إلى رأسك ودماغك ووجهك) مما قد يعرض قلبك للخطر.

5- المبالغة في تناول الملح:

فرط الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وأفاد المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI) أن الأطعمة المصنعة بما في ذلك الخضار المعلبة والشوربات والرقائق والوجبات الخفيفة المالحة الأخرى تحتوي على الكثير من الملح، لذا تأكد من قراءة ملصقات التغذية ومقارنة المنتجات واختيار المنتج الذي يحتوي على أقل قيمة يومية للصوديوم.

6- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يعمل قلبك بجد طوال اليوم، وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فلن يحصل نظام القلب والأوعية الدموية على الراحة التي يحتاجها، حيث ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم خلال المرحلة الأولى من النوم (المرحلة غير REM) ، ثم يرتفعان وينخفضان استجابة لأحلامك خلال المرحلة الثانية (نوم حركة العين السريعة)، ويبدو أن هذه التغييرات طوال الليل تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

7- تناول اللحوم الحمراء:

يقول Nate Favini، طبيب الباطنة والقائد الطبي في Forward في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، هناك علاقة بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وأمراض القلب، وكلما زاد تناول اللحوم الحمراء، زاد ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، لذا من الأفضل تناول اللحوم الحمراء باعتدال أو تجنبها تمامًا.

8-تجاهل الاكتئاب:

إذا كنت تعلم أنك مكتئب ولكنك لم تفعل أي شيء للمساعدة في إعادة صحتك العقلية إلى مسارها الصحيح، فقد تدمر قلبك، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب.