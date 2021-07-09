هل يمكن لجهازك المناعي أن يحميك من سلالات فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أوضح علماء في دراسة جديدة كيفية تفاعل نظام المناعة في الجسم مع متغيرات الفيروس التاجي، فإن الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم بعد الإصابة بكورونا، تستمر لمدة تصل إلى سبعة أشهر، لكن هذه الأجسام المضادة ليست كافية ضد المتغيرات المعاصرة للفيروس، وفق ما نشره موقع thehealthsite.

-يمكن لمتغيرات كورونا اختراق مناعتك

لمكافحة عواقب طفرات الفيروس التاجي التي أدت إلى تكوين متغيرات مختلفة من COVID-19، شدد الخبراء على إنتاج تصاميم لقاحات جديدة لمواكبة سلالات Covid الناشئة من التهرب من مناعة الجسم، ففي الدراسة الأخيرة، قام الباحثون بتحليل مصل 233 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بـ Covid-19 على مدار سبعة أشهر ووجدوا أن مستوى المناعة بمرور الوقت يعتمد على شدة المرض والمتغير الفيروسي.

علاوة على ذلك، فإن الأجسام المضادة التي تم تطويرها خلال الموجة الأولى قد قللت أيضًا من الفعالية ضد ستة متغيرات، تتراوح من تلك التي لوحظت في الموجة الثانية في أستراليا إلى ثلاثة متغيرات مثيرة للقلق أدت إلى انتشار الوباء العالمي في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وقالت فابيان بريلوت، الأستاذة المساعدة في جامعة سيدني: "يمكننا أن نتعلم الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا في الموجة الأولى في أستراليا لأنهم أصيبوا بنفس النوع الذي تعتمد عليه لقاحاتنا الحالية"، مضيفة بأن تُظهر اللقاحات المعتمدة استجابات جيدة، تسلط دراستنا الضوء على أهمية استمرار تطوير اللقاح، خاصة مع مراعاة الاختلافات في المتغيرات.

-متغيرات COVID-19 الموجودة الآن

أجريت الدراسة للتحقق من مستوى واتساع وطول عمر المناعة الناتجة عن عدوى كورونا وما إذا كانت طفرة الفيروس تهدد المناعة، قام الفريق بفحص تأثير 10 سلالات Covid-19 والمتغيرات المثيرة للقلق الاهتمام بما في ذلك أول سلالة سارس- CoV-2 (D614) وألفا (B117) وبيتا (B1351) وجاما (P1) وزيتا ( P2).

-ما مدى خطورة المتغيرات الجديدة؟

في أحدث تقرير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متغيرات دلتا هي مصدر قلق، وشدد الخبراء على أن جميع طفرات الفيروس التاجي مثيرة للقلق لأنها تقع في جزء رئيسي من الفيروس وهو بروتين سبايك الذي يستخدمه لاختراق الخلايا البشرية، ترتبط بروتينات سبايك عبر "مجال ربط مستقبلات"، مما يعني أن الفيروس يمكن أن يرتبط بمستقبلات في خلايانا.