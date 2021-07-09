6 فوائد.. ما هو عصير المخلل ولماذا يجب إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لجميع عشاق المخللات، الذين لا يستطيعون الاستمتاع بوجبة بدون مزيج منعش وحار، يعتبر عصير المخلل سائل غني بالخل يحتوي على ملح ومعادن أخرى ويعتبر سائلاً مرطبًا، كما أنه مصدر غني للإلكتروليتات ومضادات الأكسدة ويقترح الخبراء أن إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي أمر صحي.

إليك ما تريد معرفته عن عصير المخلل ولماذا يجب إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي؟.. وفقا لموقع indiatimes.

يمنع تقلصات العضلات

غالبًا ما يحبه الرياضيون لأنه يساعد في منع تقلصات العضلات أو تخفيفها، وفقًا للخبراء، فهو يرطب الجسم ويخفف من التقلصات.

جيد للهضم

الخل المستخدم في عصير المخلل مفيد للجهاز الهضمي، يساعد في نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

يمنع صداع الكحول

أفضل علاج لمخلفات الكحول هو شرب عصير المخلل، لأنه يوازن الإلكتروليتات ويجدد مستويات الصوديوم المخفضة، وفقًا للخبراء، فإن دمجه مع الماء يساعدك على الترطيب بشكل أسرع ويمنحك الطاقة أيضًا.

غني بمضادات الأكسدة

وفقًا للخبراء، فإن عصير المخلل مليء بمضادات الأكسدة والإلكتروليت، كما أنه غني بفيتامين سي والكالسيوم، فهو لا يمنع ضرر الجذور الحرة فحسب، بل يجعل أيضًا امتصاص العناصر الغذائية أسرع بسبب المحتوى الحمضي لعصير المخلل.

يحارب الجفاف

يحارب المحتوى الغني بالصوديوم والبوتاسيوم الجفاف ويساعد على التعافي بشكل أسرع أثناء الطقس المتغير.

ينعش أنفاسك

يشتهر الخل بخصائصه المضادة للبكتيريا، والتي تساعد على تطهير الفم والقضاء على رائحة الفم الكريهة، وفقًا للخبراء، فإن احتساء عصير المخلل وشربه ينعش أنفاسك.