أكثر قابلية للانتشار.. إليك ما نعرفه عن متغير إبسيلون لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع ظهور متغيرات كورونا الجديدة بين الحين والآخر، يهتم العالم بفعالية اللقاحات ضد هذا المتغير الجديد، إلى جانب شدته وتسببه في أمراض خطيرة، فقد تستمر المتغيرات الجديدة الناشئة في إعاقة فعالية اللقاح، مما يشكل مخاطر كبيرة على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، فكشفت دراسة حديثة إلى أن البديل الجديد من كورونا إبسيلون بسبب الطفرات الثلاثة في بروتين سبايك يمكن أن يتجنب مناعة اللقاح أو الحماية المقدمة بعد عدوى كورونا، وفقًا لموقع timesofindia.

ما هو متغير إبسيلون؟

تم اكتشاف متغير إبسيلون أو النسب B.1.429 ، المعروف أيضًا باسم CAL.20C ، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2020 ، وهو أحد أنواع فيروس SARs-COV-2. يحتوي المتغير على خمسة طفرات محددة كان L452R مصدر قلق خاص لها.

صنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) متغير إبسيلون و B.1.427 المرتبط به على أنهما "متغيرات مثيرة للقلق" بسبب الارتفاع المفاجئ في الحالات في كاليفورنيا، وتشير دراسة إلى أن المتغير كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 20 ٪ تقريبًا من الطفرات السابقة لـ COVID.

هل يمكن أن يفلت لقاح إبسيلون البديل من المناعة؟

يقترح الخبراء أن الطفرات المحددة في متغير إبسيلون بما في ذلك ثلاثة في بروتين سبايك تساعد الفيروس على تفادي الحماية التي توفرها لقاحات كورونا أو عدوى Covid-19 السابقة.

وفقًا للباحثين من جامعة واشنطن ومختبر Vir Biotechnology في سان فرانسيسكو، فإن متغير إبسيلون يحتوي على ثلاث طفرات بروتينية شائكة تساعده على إضعاف اللقاحات الحالية بنسبة تصل إلى 70٪. لاحظ العلماء أن الطفرات الثلاثة في بروتين ارتفاع فيروس إيبسيلون التاجي قللت من فعالية الأجسام المضادة في مجرى دم شخص ما، الناتجة إما عن طريق اللقاحات أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

بعد اختبار مرونة بلازما الدم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين أصيبوا بالفعل بـ COVID، وجد الباحثون أن القدرة على تحييد متغير إبسيلون انخفضت إلى مرتين و 3.5 مرة.

هل هو أكثر مقاومة لعلاجات COVID-19؟

إلى جانب الهروب من المناعة ضد اللقاح، وجد أن الطفرات أعطت المتغير وسيلة للتهرب تمامًا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة في علاج مرضى COVID الخفيف والمتوسط.

ووفقًا للدراسة، فإن الطفرات تعطي هذا النوع من فيروس كورونا المثير للقلق وسيلة للتهرب تمامًا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة في العيادات وتقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم.