خلطات ترطيب وتنعيم البشرة قبل عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 02:49 مساءً - تحتاجين إلى خلطات طبيعية سهلة التطبيق بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك لتطبيقها قبل العيد والحصول على نتيجة مذهلة. إليك هنا ما تحتاجينه:

خلطة الموز لترطيب بشرة الوجه

خلطة الموز لترطيب بشرة الوجه

الموز مليء بمكونات ممتازة للحصول على بشرة رائعة: فيتامين أ للتخلص من البقع الداكنة والعيوب وتنعيم البشرة الخشنة، وفيتامين ب لتقليل الجفاف، وفيتامين هـ لتخفيف ظهور التجاعيد، والبوتاسيوم للترطيب. لذا فإن هذه الفاكهة تمنح الوجه ترطيباً مثالياً طبيعياً بالكامل.

طريقة التحضير: اهرسي موزة ناضجة متوسطة الحجم للحصول على عجينة ناعمة، ثم ضعيها برفق على وجهك ورقبتك. اتركيها لمدة 10 إلى 20 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء البارد.

للبشرة التي تعاني من الحبوب: امزجي 1/4 كوب من الزبادي العادي مع 2 ملاعق كبيرة من العسل (علاج طبيعي لحب الشباب) وموزة متوسطة .

قناع القهوة والكركم لتنعيم بشرة الوجه

قناع القهوة

القهوة هي المشروب الذي يلجأ إليه معظمنا عندما نحتاج إلى إنعاش عقولنا. ومع ذلك، هل تعلمين أن للقهوة بعض الفوائد الرائعة للبشرة؟ تعمل كمقشر رائع يساعد في تحفيز تدفق الدم. حتى أنها تساعد في تقليل ظهور علامات التمدد وهي جيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب.

نصيحة احترافية: اصنعي قناعًا للوجه باستخدام مسحوق القهوة المعتاد عن طريق إضافة المكونات التالية في وعاء ومزجهم. خذي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. ضعيه القناع على وجهك ورقبتك واشطفه بعد 15-20 دقيقة بفركه بطريقة دائرية. ستحصلين على بشرة ناعمة لا يمكنك التوقف عن لمسها.

خلطة تنعيم بشرة الجسم

خلطة تنعيم بشرة الجسم

لتحضير وصفة لتنعيم بشرة الجسم: اخلطي أجزاء متساوية من زيت الزيتون البكر الممتاز والملح لتحصلي على منعم رائع للبشرة. امزجي الاثنين حتى يمتص الملح الزيت.

طريقة الاستعمال: افركي جسمك بالكامل، ودلكي المزيج على بشرتك قبل الإستحمام .

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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