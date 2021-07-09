كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 02:49 مساءً - تبحثين عن الطرق السريعة لتطويل الشعر قبل عيد الاضحى؟ كل ما تحتاجينه هو أقنعة بمكونات طبيعية، تساعد على تعزيز صحة الشعر وتقوية بصيلاته، وبالتالي اكسابه المزيد من الطول. فضلاً عن منحه الحيوية واللمعان. في ما يأتي يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، خلطات لتطويل الشعر قبل عيد الاضحى المبارك.



3 خلطات لتطويل الشعر قبل عيد الاضحى

تطويل الشعر بطرق طبيعية

خلطة زيت جوز الهند لتطويل الشعر

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص فعالة في تطويل الشعر

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي فروة الرأس وتساعد الشعر على النمو. ولماء الورد خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد الشعر على التعامل مع قشرة الرأس وتقليلها. أمَّا الصبار يُعزّز نمو الشعر والتعامل مع حكة فروة الرأس.



المكوّنات:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

عشر قطرات زيت فيتامين E.

سبع قطرات زيت بذور العنب.

طريقة التحضير والتطبيق:

ذوبي زيت جوز الهند على نار خفيفة، واتركيه يبرد لعدة دقائق. أضيفي الفيتامين E واخلطي جيداً. ضعي زيت جوز الهند والفيتامين E في وعاء، ثم أضيفي جل الصبار وماء الورد وقلّبي جيداً. أضيفي زيت بذور العنب واخلطي. اسكبي السيروم في عبوة خاصة به واحفظيه في مكان بارد ومظلم. تأكدي من أنَّ شعرك مبلل. ضعي بعضاً من السيروم على راحة يديك وابدئي في فركه من فروة الرأس إلى طرف شعرك. تأكدي من تطبيقه على جميع أجزاء فروة رأسك. دلكي فروة رأسك بحركات دائرية لأقصى تأثير.

تابعي المزيد: أقوى الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر



خلطة البصل والعسل لتطويل الشعر

تفيد هذه الخلطة في تطويل الشعر؛ كونها غنية بالفيتامينات المعززة للشعر

يستخدم البصل لزيادة نموّ الشّعر وترطيبه؛ وذلك لأنه يحفّز نموّ بصيلات الشّعر، أمّا العسل فيُساهم في تنعيم الشعر وزيادة لمعانه.



المكوّنات:

ثمَّرة كبيرة من البصل.

2-3 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والتطبيق:

تُقطّع البصلة وتُعصر، ويُستخرج عصيرها ويحفظ في علبة محكمة الإغلاق. يوضع عصير البصل على فروة الرّأس، وتدلّك فروة الرّأس مع العسل، ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمَّ يغسل الشّعر. تكرّر هذه الوصفة يوميّاً لمدّة شهر للحصول على نتائج جيّدة.



خلطة الخردل والزّبادي لتطويل الشعر

تساعد هذه الخلطة في تعزيز نمو الشعر

يساعد هذان المكوّنان على تطويل الشعر، بخاصّةً الدُّهني والعادي منه.



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق:

تُخلط بودرة الخردل مع القليل من الماء الفاتر، ثمَّ تضاف المكوّنات الأخرى، وتخلط جميعها للحصول على خليط. يقسّم الشّعر إلى أجزاء، ثمَّ يوضع الخليط عليه وعلى الجذور، ويغطّى بقبّعة الاستحمام والمنشفة، ويترك لمدّة 20-30 دقيقة، ثمَّ يغسل بالشّامبو والبلسم. تكرّر هذه الوصفة مرّةً أو مرّتين أسبوعيّاً.

تابعي المزيد: الخل الأسود لتنعيم وتطويل الشعر



نصائح خاصة بالشعر:

إليك مجموعة من النصائح التي سوف يُساعدك اتباعها في الحفاظ على شعرك صحي وقوي ولامع:

محاولة اختيار منتجات الشعر التي تضم محتويات طبيعية.

تجنب تعريض الشعر للشمس لفترات طويلة.

الإبتعاد عن استخدام الشامبو كثيراً، فهو يسبب جفاف الشعر.

استخدام البلسم دائماَ عند الاستحمام.

ترك الشعر ليجف بشكل طبيعي بعد الاستحمام.

تمشيط الشعر بلطف وتجنب القيام بذلك ما دام الشعر رطباً.

التأكّد من التخلص من الأطراف المتقصفة في الشعر.

التخلّص من التوتر والضغوطات النفسية، فهي تؤثر على صحة الشعر.

تجنّب استخدام مكواة الشعر كثيراً.

اتباع نظام غذائي صحي، وشرب الكثير من الماء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: أفضل ماسك لتطويل وتكثيف الشعر من النجمات الهنديات