الامارات | مصدر عائلي يكشف عن وصية أرملة السادات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عائلي يكشف عن وصية أرملة السادات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أبدت رغبتها قبل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتابع فى تصريحات خاصة لموقع "مصر تايمز" إنه يتم حاليا بحث هذا الأمر ومدى إمكانية دفنها بجوار زوجها الراحل محمد أنور السادات، مؤكدا إنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مكان دفنها.

وستقام مراسم الجنازة العسكرية لجيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتوفت السادات، اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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