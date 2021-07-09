8 عادات خاطئة لا تفعلها بعد الاستيقاظ صباحا.. منها فنجان القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نمار بعض العادات دون التفكير في مدى ضررها خاصة في الصباح، عندما لا يكون لدينا متسع من الوقت، هل تشرب فنجان قهوة كل صباح أو تتناول حبوب الإفطار مع الحليب؟ قد لا تكون هذه أفضل الطرق لبدء صباحك.

نعرض لكم على النحو التالي ثمانية أشياء يفعلها الكثير منا كل صباح والتي هي في الواقع ضارة لنا، وهي كالتالي وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- الاستحمام بالماء الساخن:

نظرًا لأن الماء الساخن له تأثير مريح، فإن الاستحمام به في الصباح سيجعلك ترغب في الزحف مرة أخرى إلى السرير.

للاستحمام البارد بعض المزايا، حيث يساعدك على الشعور بالانتعاش، كما أنه يحفز نشاط الدماغ ويجعل جهاز المناعة لديك يعمل بجدية أكبر، الماء البارد، على عكس الماء الساخن، لا يجعل الجلد جافًا، ووفقًا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يستحمون بالماء البارد بانتظام قد يفقدون حوالي 9 أرطال في السنة.

2- رتب السرير على الفور:

عندما تقوم بترتيب سريرك بعد الاستيقاظ مباشرة، فإنك تخلق بيئة جيدة لعث الغبار، لأن الرطوبة التي تركها جسمك على الملاءات أثناء الليل ليس لديها فرصة لتبخر، يوصي العلماء بنقل البطانية تمامًا من المرتبة بعد الاستيقاظ لترك الملاءات تجف.

نحن نعلم أنه من الصعب للغاية التخلي عن عاداتك السيئة دفعة واحدة، لهذا السبب من الأفضل التخلي عنها واحدة تلو الأخرى.

3- فحص هاتفك لفترة طويلة:

وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي وراء قيام الكثير من الناس بتسجيل الدخول إلى هواتفهم أول شيء في الصباح، تعتمد الطريقة التي نقضي بها اليوم على الطريقة التي نقضي بها صباحنا.

توقف عن إضاعة وقتك في التحقق من حياة الآخرين، وقراءة تعليقاتهم وآرائهم، وبدلاً من ذلك، اقض هذا الوقت على نفسك.

الشيء نفسه ينطبق على التحقق من البريد الإلكتروني لعملك، لأن هذا يمكن أن يجعل يوم عملك أطول، من الأفضل لك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك، وقضاء الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم، أو عمل وجبة فطور لذيذة وصحية.

4- إضاعة الوقت على ملابسك:

هل سبق لك أن قضيت ساعات في الصباح تسأل نفسك، ماذا عليّ أن أرتدي؟ يوجد ما يكفي من الفوضى في الصباح ليس لديك وقت لذلك، لذلك لا تجعل الموقف أسوأ بالبحث عن الملابس، لتبسيط اختيارك، قلل من تنوع الملابس الموجودة في خزانتك،

اصنع مساحة خاصة في خزانتك حيث لا تضع سوى الملابس التي ترتديها للعمل فيها، إذا كان لديك قواعد لباس فورمال تجعلك ترتدي سترة سوداء وقميصًا أبيض.

احتفظ فقط بالسترات السوداء والقمصان البيضاء في هذه المنطقة، وافحص خزانة ملابسك بانتظام وتخلص من الأشياء التي لم تعد ترتديها، احتفظ بأي ملابس غير مناسبة للموسم في مكان مختلف أيضًا.

5- أكل الحبوب:

يحتوي الجزء المعتاد من الحبوب (50 جرامًا) على حوالي 4 ملاعق كبيرة من السكر، يتسبب الكثير من السكر في الصباح في ضخ الأنسولين في الدم، وعندما يزول تأثيره، تتعب، الحليب واللبن والفاكهة الطازجة عند إضافتها إلى الحبوب تعتبر أيضًا غير صحية لتناولها في الصباح، لذلك من الأفضل الابتعاد عنها.

قالت أخصائية التغذية الشهيرة تشيلسي عامر مؤخرًا، إن تناول قطعة بيتزا في الصباح أفضل من تناول وعاء من الحبوب، تحتوي البيتزا على البروتينات والدهون والكربوهيدرات، مما يجعلها وجبة إفطار متوازنة، ومع ذلك، من المهم أن تتذكر عدم تناول أكثر من شريحة واحدة.

بصرف النظر عن البيتزا، يمكنك تناول البيض المخفوق أو الجبن القريش.

6- اغسل أسنانك بالفرشاة بعد الطعام:

بعد تناول الطعام، تصبح مينا أسنانك ضعيفًا، خاصةً إذا كنت تأكل الفاكهة أو الحمضيات أو شربت الصودا نظرًا لاحتوائها على حامض الستريك وحمض الفوسفوريك، ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك هو غسل فمك بالماء وإزالة بقايا الطعام باستخدام خيط تنظيف الأسنان، حاول تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد 30 دقيقة فقط من تناول أي طعام.

7- شرب القهوة السوداء:

القهوة السوداء بعد الاستيقاظ مباشرة تجعل مستويات الكورتيزول عالية ما يؤدي إلى القلق، وإذا كنت تشرب القهوة وأنت جائع، فقد تصاب بالتهاب المعدة، تظهر الأبحاث أن أفضل وقت لشربها الأول هو ثلاث أو أربع ساعات بعد الاستيقاظ، ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع مقاومة شرب القهوة في الصباح، أضف القليل من الحليب أو الكريمة إليها، بهذه الطريقة سوف تقلل من التأثيرات القاسية للشراب على المعدة.