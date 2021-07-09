فندي يختتم أسبوع الموضة الفرنسية ويكرّم روما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - اختتم أسبوع الموضة الفرنسية الراقية لخريف وشتاء 2021-2022 تحت وطأة جائحة الكورونا وتوزعت الدور الراقية المشاركة في العروض ما بين عروض حية وأخرى افتراضية وقد توزعت العروض اليوم بين مصممين شباب مثل كريستوف جوسيه وإيمان أيسي ودور عريقة ومنها فندي وميزون مارجيلا التي ارتكزت على الأقنعة وعلى طابع المحاربين من حيث الإكسسوارات والأزياء وسيطرت الالوان الدافئة كالقرميدي والعاجي والخردلي المحمر.



ميزون مارجيلا Maison Margiela - الصورة من موقع WWD

جولي دي ليبران Julie de Libran- الصورة من موقع WWD

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بِم اتسم عرض فندي الراقي؟





فندي Fendi- الصورة من موقع WWD





كرم المدير الإبداعي لدار فندي كيم جونز في مجموعته الراقية الثانية روما واستعان بالسوبر موديلز مثل كايت موس وكريستي تورلنغتون وأمبير فاليتا لتجسيد تصاميم الشتاء الراقية المصورة في مسرح روماني اثري بين الصخور والمنحوتات بعدسة المخرج المبدع لوكا غوادانينو وقد استعان المصمم بالنجمة كيم كردشيان التي كانت متواجدة في روما خلال التصوير.

فندي Fendi- الصورة من موقع WWD



ركز جونز على الفساتين الضخمة والديكور المبهر الذي يعيدنا الى حقبة الحفلات الاجتماعية والاختلاط باعثاً رسالة تفاؤل بالموسم الجديد. ازحمت التصاميم بالتطريز الغني واللؤلؤ الأم المشع على الأزياء كما لفتتنا سترات البوليرو المنفذة بطريقة الفسيفساء.



فندي Fendi- الصورة من موقع WWD

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ماذا بين روما والبندقية؟

زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من موقع WWD







بين روما والبندقية خيط أمل ربطه زهير مراد. ومن إيحاءات روما العريقة بأمجادها لا بد لنا من الحديث عن تشكيلة زهير مراد التي عرضت بالأمس وكرمت من خلالها مدينة البندقية العائمة فوق المياه وكانها أعجوبة حياة تعلق بها المصمم المبدع زهير مراد وصمم مجموعة فساتين تليق بالسجادة الحمراء من التفتا ولدانتيل المطرز والغيبور وبألوان الأسود والفضي والذهبي





زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من موقع WWD



وأدخل المصمم زهير مراد الألوان ليرسم البهجة التي شعر فيها عندما استعاد شغفه بالتصميم وزخمه للعطاء بعد انفجار بيروت الذي اودى بمعظم أرشيف الدار رماداً وخلف دماراً في شاغل المصمم ومتجره في بيروت.





زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من موقع WWD

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