سراويل بقصَّات واسعة من عروض صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - تضفي موضة السراويل بقصَّات واسعة عصرية وفضفاضة إطلالة لا أجمل منها مع البلوزات الصيفية في لوحات ناعمة، فإذا كانت السيدة تبحث عن قطعة عصرية تناسب أسلوبها المتجدّد؛ فلا بدّ أن تختار السراويل الواسعة، لإطلالة على الموضة خاصة أنها من القطع التي لا غِنى عنها صيف 2021.

أكريس Akris

سراويل كاجوال

مريح للارتداء، السروال الواسع برباط هو جوهر الأسلوب غير الرسمي، وبفضل تلك التفاصيل المتدفقة والضّيقة المُصمَّمة لتناسب الجسم؛ يقترح مصممو الأزياء حلولاً متطوّرة في الأقمشة الخفيفة، أما السراويل العصرية المُستوحاة من البيجاما؛ فهي يتم ارتداؤها مع قمصان البوبلين القطنية.

تُعتبر من السراويل العصرية الأساسية للصيف، لم تكن مليئة بالحيوية مثل الشورتات أو السراويل القصيرة، وجدت شورتات البرمودا بالفعل مكاناً في خزانة الملابس.

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انجل سشليسر Angel Schlesser

على الرغم من كونها مثيرة بقدر ما هي عصرية؛ فإن السراويل الجلدية لا تتخلى عن اللونين الأسود والأبيض، فهي يمكن تنسيقها مع بلوزات صيفية بسيطة للحصول توازن جمالي جديد.

يمكن اللجوء الى سراويل واسعة للحصول على إطلالة كاجوال جديدة بواسطة إقرانها مع بلوزة قصيرة وصندل أو طلّة ساحرة مع تيشيرت وحذاء رياضي، وبالطبع يمكن ارتداء السراويل بقصَّات واسعة من الأقمشة الثقيلة والأنيقة لصيف 2021.

سواء كانت السيدة تنطلق في رحلة سياحية أو تتجول في المراكز التجارية، كانت مدارج عروض الأزياء مليئة بالإلهام بخصوص أسلوب وكيفية ارتداء السراويل بقصَّات واسعة والأنيقة والمريحة في الوقت نفسه، التي تناسب مختلف الأّذواق.

البرتا فيرراتي Alberta Ferretti

الخيار المثالي

خليط تقليدي للتباهي في أكثر المناسبات تنوُّعاً، الخيار المثالي إذا كانت السيدة في عجلة من أمرها لأي مشوار أو مناسبة للحصول على طلّة ولا أجمل تتجلّى في السراويل ذات القصَّات الواسعة ضمن الملابس اليومية واختيار الأحذية الرياضية أو الصنادل المسطّحة.

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ايبال A Bell

لِمَ لا تلجأ السيدة الى اعتماد هذا السروال مع سترة كروشيه مبهجة أو كارديغان؟! على الأرجح الكروشيه واحد من القطع الأكثر أهمية في موضة صيف 2021، أو مع تيشيرت مُزيَّن بنقش الأزهار؛ فبإمكانها ارتداء نقش الأزهار مع جميع الأشياء حتى لو حاولت أيضاً تنسيقها مع السراويل الواسعة لإطلالة مُستوحاة من موضة السبعينيات.

اغنيس ب Agnes B

أما التركيبة المحبوبة من قِبل مصممي الأزياء؛ فهي الأبسط للمناسبات النهارية التي تتألَّف من سروال بقصَّة واسعة مع بدلة كاملة وتنسيقها مع الإكسسوارات المناسبة وَفْقَ أسلوب كل سيدة، ولا مانع أبداً من استخدام وشاح الحرير على الشعر لإضفاء المزيد من التألُّق.

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بيفزا Bevza

لِمَ لا تلجئين إلى اعتماد أسلوب السراويل الواسعة بشكل كبير خاصةً نوع الجيب - الشورت مع البليزر القصير لإطلالة كلاسيكية تناسب أوقات العمل؟! وإذا كنتِ تمتلكين بلوزة أو قميصاً قصيراً، وتحتارين في ارتدائه؛ فالسروال الواسع هو خياركِ الأفضل، إذ يمكنكِ تنسيقه بكل بساطة، مع الكعب العالي، ليمنحكِ طولاً مضاعفاً، ولإطلالة كاجوال عصرية؛ اختاري أحدث السراويل الرياضية، ونسِّقيها بطريقة مُختلفة مع قبعة البيري.

وأخيراً يمكنكِ اختيار البناطيل الواسعة المُخطَّطة بالطول، لإطلالة صيفية مشرقة، وإذا رغبتِ في اختيار صيحة البدلة الرائجة هذا الصيف؛ فاختاريها بستايل البناطيل الواسعة.

إيمونز Aimons

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