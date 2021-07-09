كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً - معطف البليزر يُعَدُّ خياراً مناسباً لمختلف النساء؛ لكونه قطعة رسمية أساسية في خزانة كل فتاة، وفي المواسم الأخيرة سطع نجمه وأصبح يتوافر بمختلف الألوان والموديلات، ليصبح الخيار الاول للفاشينيستا المحجبات، لذا رصدنا لكِ بعض إطلالاتهن المناسبة لعيد الأضحى؛ لتتألقن على غرارهن.





أفكار تنسيق البليزر للمحجبات في عيد الأضحى:





تنسيقات صيفية من فاطمة العوضي

فاطمة العوضي بالبدلة الرسمية للعيد - الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت مدونة الموضة الكويتية، فاطمة العوضي، عدة أفكار لإطلالات محتشمة مناسبة للعيد، وإن كنتِ تنوين اعتماد البليزر في مظهرك، فإليك أحدث خياراتها؛ حيث تأنقت ببليزر وبنطلون فضفاضين باللون الزهري الفاتح مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحقيبة مستطيلة باللون البرتقالي، كما اختارت في إطلالتها الثانية بنطلوناً واسعاً أبيض مع بليزر عملي تقليدي باللون الفوشيا، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض، وفي الإطلالة الثالثة اعتمدت البليزر السماوي مع أزياء اللون الأبيض، وتزينت ببوت طويل باللون السماوي لمظهر مميز.

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دلال الدوب بالبليزر مع البنطلون الواسع

دلال الدوب بتنسيق عصري للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص الفاشينيستا الكويتية، دلال الدوب، على تنسيق أزيائها بمواكبة أحدث خطوط الموضة، لذا اعتمدت صيحة البليزر مع البنطلونات الواسعة بأسلوب مميز، ومنه ارتدَتْ بنطلوناً وبليزر بلون الباستيل البنفسجي مع حزام محدد للخصر وحقيبة من الجلد الأزرق، وأطلت ببنطلون أبيض واسع مع بليزر أزرق مطبع بالأبيض والبنفسجي، وأكملت اللوك بحجاب وبلوزة وحزام للخصر باللون الأبيض، وظهرت في الإطلالة الثالثة ببلوزة وبنطلون واسع باللون الأبيض مع بليزر سماوي، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون البيج.

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تسنيم أبو سيدو بتنسيقات للبليزر

تسنيم ابو سيدو باطلالة انثوية -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأناقة لافتة وأنثوية مناسبة لإطلالات العيد، لا تترددن في استيحاء أفكار إطلالاتكن من الفاشينيستا والموديل الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو؛ فهي تختار إطلالاتها بعناية دقيقة ومميزة، لذا تألقت ببليزر وبنطلون بلون الباستيل البنفسجي مع بلوزة بيضاء وحذاء بكعب وحقيبة باللون الأحمر الصارخ، وفي مظهر صباحي ناعم نسقت بنطلوناً وبلوزة واسعين باللون الأبيض مع بليزر بدرجة مميزة من الزهري، ولمظهر أكثر أناقة وبساطة تزينت ببنطلون أبيض واسع مع بليزر باللون البيج مزين بمربعات عسلية اللون، وأكملت اللوك بحجاب بني وحذاء فضي مع حقيبة صغيرة مميزة.

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إطلالات عصرية من حصة الخطاف

حصة الخطاف بتنسيق البليزر بأسلوب حيوي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ اليوتيوبر الكويتية، حصة الخطاف، إلى اعتماد صيحات الأزياء اللافتة التي تضفي على أناقتها احتشاماً مواكباً لأحدث خطوط الموضة، ومن أبرز إطلالاتها اختارت بنطلوناً وبليزر بأكمام عصرية مصمَّمَيْن بقماش رمادي ناعم مع قميص فوشيا، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء بكعب باللون الأبيض، كما أطلت بقميص بني مصمم بقماش أسود في الخصر مع بليزر بني وبنطلون أسود بقَصَّة مستقيمة، لمظهر لافت وأنيق، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت ببلوزة ومعطف باللون الأسود مزيَّنَيْن بحزام عريض من الجلد مع بنطلون أبيض بقَصَّة مستقيمة واكسسوارات حيادية اللون.



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