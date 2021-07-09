كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 يوليو 2021 12:36 مساءً -

لا تزال عروض دور الأزياء العالمية وأسابيع الموضة الشهيرة المكان الأول والأهم الذي يحدِّد توجهات الموضة والجمال والمجوهرات للمواسم القادمة، وخلال عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس لاحظنا وجود بعض الصيحات العصرية التي سيكون وجودها أساسياً عند انتقاء المجوهرات في الموسم القادم، وأبرزها موديلات القلادات الضخمة، فإليك أبرز التصاميم من دور الأزياء العالمية.

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موديلات قلادات ضخمة من عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس

قلادة بيضاء بقصاصات ورقية لامعة من شانيل Chanel

قلادة بيضاء بقصاصات ورقية لامعة من شانيل Chanel

من عرض أزياء دار شانيل Chanel في أسبوع الهوت كوتور في باريس، لفتت أنظارنا تصاميم الأزياء الناعمة المزينة باكسسوارات بسيطة بتصاميم مبتكرة، ومن أبرز الاكسسوارات اخترنا لكُنَّ قلادة بيضاء مستديرة مصممة بأسلوب عريض مكسو بقصاصات الورق الفضية؛ لمنح الإطلالة أناقة بسيطة ولافتة مع فستان أبيض طويل بقَصَّة ناعمة.

قلادات فضية بتصاميم ضخمة من أزارو Azzaro

قلادات فضية بتصاميم ضخمة من أزارو Azzaro

تتناسب القلادات الفضية العريضة المرصعة بالألماس مع الفساتين المختلفة ذات الرقبة الواسعة، لذا اعتمدت دار أزارو Azzaro قلادة عريضة وضخمة مصممة بتداخلات انحناءات وفصوص مرصعة بالأحجار الكريمة مع سوار ضخم بذات التصميم، وفي إطلالة أخرى تزينت العارضة بقلادة عريضة مصممة باللون الفضي على شكل خطوط متصلة طولية مفرغة بأسلوب ناعم وعصري، ومتناسقة مع أزياء اللون الأسود المكسوة بالريش.

قلادة عصرية من عرض كريستيان ديور Christian Dior

قلادة عصرية من عرض كريستيان ديور Christian Dior

طرحت دار ديور Dior تصاميم عصرية للقلادات بالإضافة إلى الأزياء المبتكرة الخاصة في أسبوع الهوت كوتور الباريسي، ومن أبرز التصاميم اخترنا لكُنَّ قلادة ذهبية بسلسلتين مصممة بانحناءات اللون الذهبي مع تعليقة ذهبية مصممة بدائرة فضية بأحجار كريمة خضراء، لتتناسق مع فستان بني بطبقات مميزة.

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قلادات عريضة بطبقات متعددة من أليكسي مابيل Alexis Mabille

قلادات عريضة بطبقات متعددة من أليكسي مابيل Alexis Mabille

لفتنا في عرض أزياء المصمم أليكسي مابيل Alexis Mabille تصاميم القلادات العريضة والطويلة التي تغطي الرقبة بالكامل بأسلوب مميز، ومنها اخترنا لكُنَّ قلادة مصممة بخيوط بيضاء وفضية من نفس الفستان مع فصوص كريستالية متباعدة مرصوفة بأسلوب أنيق، وفي إطلالة أخرى نختار لكُنَّ قلادة مصممة بعدة دوائر سوداء لافتة على الرقبة بأسلوب الطبقات المتعددة، لمنحك أناقة عصرية مع الفستان الأسود.

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