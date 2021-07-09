الامارات | هندوراس: 600 رجل يقتلون رجلاً بالعصي والمناجل والحجارة

شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس: 600 رجل يقتلون رجلاً بالعصي والمناجل والحجارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شرطة هندوراس أن إيطاليا يعيش في هذا البلد قتل امس في قرية بجنوب البلاد على يد حشد غاضب اضرم النار في منزله واتهمه بقتل جاره.

وقالت الشرطة في بيان إن «حشدا غاضبا يضم نحو 600 شخص يحمل عدد منهم أسلحة» دخل إلى منزل جورجيو سكانو في إحدى قرى منطقة يوسغاري التي تبعد حوالى 80 كيلومترا جنوب العاصمة تيغوسيغالبا «بهدف قتله على ما يبدو».

وأضاف البيان أن الشرطة لم تنجح في منعهم من ذلك عند تدخلها.

وذكرت وسائل إعلام أن الحشد قتل الرجل بعصي ومناجل وحجارة بعدما اتهمه بقتل جاره البالغ من العمر 74 عاما في الليلة السابقة. كما أضرم النار في منزله وسيارته. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا «لتحديد» المسؤولين و«توقيفهم».

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