الامارات | الملكة اليزابيث تفتح قصرها للسياح للتجول بدون قيود

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة اليزابيث تفتح قصرها للسياح للتجول بدون قيود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتمكن الزوار من التجول دون رفقة عبر حدائق مقر إقامة الملكة إليزابيث في العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى اعتبارا من اليوم الجمعة وسيستمتعون كذلك بنزهة أثناء وجودهم هناك.

وكانت هناك من قبل جولات بمرشدين في قصر بكنجهام ومحيطه الذي يشغل 39 فدانا ويعود بناؤه لعام 1820.

لكن هذا العام، ستسمح تذكرة سعرها 16.50 جنيه إسترليني (22.70 دولار) متاحة حتى سبتمبر للسائحين والزوار باستكشاف الحدائق وحدهم دون مرشدين.

وقالت سالي جودسير من صندوق المجموعة الملكية الذي يدير القصور الملكية لوسائل الإعلام «للأسف لم نتمكن من فتح الغرف الملكية داخل القصر هذا العام بسبب الموقف الحالي (المتعلق بكورونا) كما اعتدنا أن نفعل ولذلك من الرائع أن نتمكن من فتح الحدائق بدلا من ذلك».

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