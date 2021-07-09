الامارات | «ماتت يوم زفافها»..الطرحة على نعش عروس مصرية أثارت موجة كبيرة من الحزن

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتت يوم زفافها»..الطرحة على نعش عروس مصرية أثارت موجة كبيرة من الحزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت حادثة وفاة فتاة في عرسها، إلى الحدث الأبرز على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ,اثارت الحادثة موجة كبيرة من الحزن والتعاطف.

واكتست مدينة ههيا بمحافظة الشرقية بالسواد، حزنا على وفاة العروس، حيث تحول الفرح إلى مأتم، وجرى وضع طرحة الفرح على النعش بدلا من رأسها.

وبحسب موقع «مصراوي» خرج في وداعها الآلاف، الذين حملوا جثمان العروس الشابة «خلود أحمد غياتي»، داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف.

وقالت دعاء محمد، إحدى قريبات العروس الراحلة، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررًا له اليوم، وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.

وأضافت قريبة العروس، أن «خلود» توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها.

وأشارت إحدى صديقتها أنه جرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتبين أنها تعاني من أنيميا، وجرى حجزها لتلقي العلاج اللازم ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news