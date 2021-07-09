في الموجة الحارة.. تعرف على أعراض وطرق علاج ضربة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دخلت مصر موجة من الطقس الحار وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

ويتسبب التعرض إلى أشعة الشمس خلال الطقس الحار في عواقب صحية وخيمة، لذا من المهم الانتباه إلى أي علامات تشير إلى الإصابة بضربة الشمس، وهو ما نوضحه لكم وفق ما ذكر الدكتور شريف حسين استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

الأعراض:

- المغص.

- تشنجات العضلات.

- الغثيان.

- القيء.

- الصداع.

- الدوخة.

- العرق الزائد أو القليل.

- الحمى.

- احمرار الجلد.

- زيادة سرعة التنفس.

- الجفاف.

- زيادة ضربات القلب.

العلاج:

- الاستلقاء في مكان درجة حرارته معتدلة مع ضرورة رفع الساقين.

- عمل كمادات باردة.

- تناول السوائل الباردة.

- إذا زادت الأعراض التي تم ذكرها سابقا لابد من الذهاب إلى المستشفى فورا.