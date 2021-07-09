لايف ستايل

الخطة اليومية تحمي كبار السن من التفاعلات الدوائية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن خطر حدوث تفاعلات دوائية يرتفع عندما يتناول المريض ما لا يقل عن ثلاثة أو خمسة أدوية بشكل دائم.

ولتجنب ذلك يتعين على أي شخص يحتاج إلى تناول أدوية متعددة إعداد خطة يومية تشتمل على الأدوية، التي يتم تناولها وموعد تناولها وغرض تناولها وكذلك جرعتها المحددة.

ويفضل الاحتفاظ بالخطة، التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالدواء، في مكان بحيث يمكن العثور عليها بسهولة في حالات الطوارئ مثلا في الثلاجة.

ويمكن أيضا الاستفادة من الحلول الرقمية في هذا المجال مثل التطبيقات الخاصة بتعاطي الأدوية كتطبيق Mediteo.

وعند الشك أو ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الدواء ينبغي طلب المشورة الطبية. ويمكن الاستدلال على حدوث تفاعلات دوائية من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل متاعب الجهاز الهضمي والصداع والدوار وآلام العضلات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا