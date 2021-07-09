ما هي كمية البروتين المفيدة التي يحتاجها الجسم في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سواء كنت تحاول زيادة الوزن أو إنقاص الوزن أو تعزيز مناعتك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين هو الحل الأسهل والأكثر ثقة، للحصول على نتائج جيدة.

وعندما يتعلق الأمر باستهلاك البروتينات، فإننا نتجاهل في الغالب الجوانب السلبية ونحاول جني أقصى قدر من الفوائد من الطعام الذي نتناوله، ولكن ما هي كمية البروتين التي يحتاجها الجسم في اليوم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

لماذا البروتين ضروري جدا؟

تساعد البروتينات في بناء الخلايا في أجسامنا، ويمكن أن يساهم تناولها بصورة صحيحة في بناء قوة العضلات والعظام، وإصلاح تآكل الأنسجة في الجسم بشكل طبيعي.

كما تشارك البروتينات في الوظائف الكيميائية الحيوية الأساسية لجسم الإنسان مثل إصلاح تلف الخلايا والأنسجة، وتحسين صحة القلب وصحة الدماغ.

بالإضافة إلى تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وكبح الشهية.

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها؟

يعد تحديد الكمية المثالية من البروتين يوميًا أمرًا صعبًا بعض الشيء لأنه يختلف من شخص لآخر، ونوع الجسم وكذلك أسلوب الحياة، ووفقًا للخبراء، يحتاج الرجل إلى 56 جرامًا يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى نحو 46 جرامًا.

ووفقًا للخبراء، تعتمد الكمية اليومية الموصي بها من البروتين كثيرًا على وزن الجسم ونمط الحياة النشط، فعلى سبيل المثال: إذا كان شخص ما يحاول زيادة الوزن، فيجب أن يكون تناول البروتين أكبر.

وإذا كان الشخص وزنه 64 كجم، فيجب أن يكون تناول البروتين ما بين 50 و52 جرامًا يوميًا، أما بالنسبة لشخص يحاول بناء دهون عضلية، يجب أن تأتي نسبة 10 % من عدد السعرات الحرارية من استهلاك البروتين.

ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لتضمين البروتين في نظامك الغذائي هي الذهاب إلى خيارات البروتين الصحية مثل فول الصويا والبقوليات والعدس والسلمون واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا، فهذه لا تساعد فقط في تعزيز المناعة، ولكن أيضًا تحافظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة.

أضرار الإفراط في تناوله:

تناول الكثير من البروتين قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، في الواقع، النظام الغذائي الغني بالبروتينات مثل اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من استهلاك الدهون المشبعة في الجسم، وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ومع ذلك، إذا كان شخص ما يحاول بناء العضلات، يجب أن يكون الحد الأقصى من المدخول حوالي 125 جرامًا في اليوم، ولكن إذا كنت تتناول البروتين للحفاظ على لياقتك وصحتك، فإن أفضل شيء هو اختيار البروتينات النباتية مثل البذور والمكسرات، فول الصويا والبقوليات والعدس على سبيل المثال.