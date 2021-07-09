الامارات | 5 نجوم عالميين يتنفسون ويهمسون على منصة «ديزر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم عالميين يتنفسون ويهمسون على منصة «ديزر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل أكبر نجوم الموسيقى في العالم على محتوى «إيه إس إم آر سيشنز» ASMR Sessions، الذي تطلقه منصة بث الموسيقى العالمية «ديزر»، حيث يقوم كل فنان بتحويل إحدى أغانيه الفائقة باستخدام نمط فريد لـ ASMR، وكأنها أغنية جديدة مذهلة لم تسمع من قبل.

وقالت «ديزر» في بيان صحافي، امس، إن الفنانين أليشيا كيز، والسير توم جونز، وآفا ماكس، وجيمس بلانت، ويونغبلود، سيستخدمون مجموعة من الظواهر الصوتية، مثل التنفس والنقر والهمس لإثارة الاستجابة الجسدية أو العاطفية للمستمعين.

وتعد المرة الأولى التي يؤدي فيها فنانون عالميون موسيقاهم الخاصة بتنسيق ASMR، حسب البيان.

ويتميز «إي إس إم آر سيشنز» بتقديم أليشيا كيز، الحائزة جائزة غرامي، نسخة مبهجة من «Fallin» لمساعدة المستمعين على الشعور بالهدوء والاسترخاء، فيما يقدم جيمس بلانت، أغنية «You’re Beautiful» الكلاسيكية على خلفية أصوات الطبيعة الهادئة، والأسطورة الحيّة «السير توم جونز» الذي يقدم غلافاً بطيئاً وحسياً لـ What’s New Pussycat بعد مرور 56 عاماً على إصداره أول مرة.

وتأخد «آفا ماكس» إيقاع الرقص من «Kings & Queens» إلى شاطئ بارد وجو الأمواج، بالإضافة إلى تقديم نجم موسيقى الروك يونغبلود أغنية «Parents»، مع دقات القلب وتقطير المياه.

ويقول نايجل هاردينغ، نائب رئيس Deezer للتسويق العالمي للفنانين: «أصبح محتوى ASMR سائداً بشكل متزايد، وشهدت Deezer زيادة في استهلاكها بنسبة 248٪ في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2020»، مشيراً إلى أنهم قرروا اليوم أن يخطوا خطوة إلى الأمام من خلال الكشف عن «إيه إس إم آر سيشنز» التي تضم بعضاً من أكبر الفنانين في العالم وهم يبثون الحياة في كلماتهم بكثافة لم تسمع بها من قبل.

وطبقاً للبيان، كشف استطلاع رأي شمل 12 ألف شخص حول العالم للتعرف الى مشاعرهم تجاه تجربة ASMR، أن 63٪ منهم يتفاعلون بالفعل مع التجربة إما مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر.

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